台灣國家隊雙鋼印口罩怎麼分！三種版本一次看懂

中央流行疫情指揮中心今(30)天召開例行記者會,除了宣布國內新增1境外移入確診個案外,針對國家隊的實名制雙鋼印口罩,陳時中表示,自今(2020)年9月24日起,國產平面式醫療口罩本體須標示雙鋼印的位置並無單一規定,目前實名制通路銷售的口罩雙鋼印皆位於口罩下方,但樣式以佩戴後「MD在右臉、Made In Taiwan在左臉」與「Made In Taiwan MD在左臉下方」及「MD在下方正中間、Made In Taiwan在左臉下方」等3種。

另外,陳時中也提到,現階段雙鋼印口罩僅供實名制1.0通路銷售,目前中央撥配地方衛生局、中央機構、公務機關之醫療口罩皆無雙印標示,但醫療防護效果與雙鋼印口罩相同,請民眾安心使用。

指揮中心指出,衛福部公告平面式醫療之雙鋼印皆應在口罩本體上,距離邊緣1.5公分內,且字高不得小於0.4公分。因此雙鋼印標示位置只要符合該規定即可,目前實名制通路銷售的3種雙鋼印標示樣式,均符合規定,有關各廠牌醫用口罩雙鋼印標示位置,民眾可以到食藥署網站查詢。

指揮中心表示,中央目前配發地方衛生局、醫院、中央機關的醫療口罩,皆是委由中華郵政直接配送,都是過去徴用的國產無雙鋼印口罩,醫療防護效果與雙鋼印口罩相同,可以安心使用。未來如雙鋼印口罩徵用數量充足,配發的口罩也會是雙鋼印口罩。

另外,陳時中也特別強調,今年9月23日前,國內合法生產的平面式醫用口罩,可持續販售至同年12月24日,這些醫用平面口罩即使沒有雙鋼印,政府也都會透過查廠及後市場監測,確保口罩的品質,讓國人可放心購買,甚至部分醫用口罩上「本來就有雙鋼印」,陳時中強調,並不代表這些市場自由販售的雙鋼印口罩就是仿製、不合法,請民眾不用恐慌。

▲指揮中心今(30)天公布3版本的雙鋼印口罩範本,提供民眾參考。(圖/記者劉雅文拍攝)

