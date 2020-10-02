明迎中秋假期第3天　高公局預估地雷路段看這裡

中秋節連續假期第2天，高速公路局今（2）日表示，截至下午17時，國道交通量為72.9百萬車公里，部分壅塞路段已陸續紓解。另預估假期第3天的交通量為122百萬公里，為平日年平均的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▲國1北向五股出口處發生小客車追撞事故，導致車輛回堵3公里。（圖／高公局提供）

▲高公局針對中秋連假第3天北部地區北向路況做評估。（圖／高公局提供）

▲高公局針對中秋連假第3天中部地區北向路況做評估。（圖／高公局提供）