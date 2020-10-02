明迎中秋假期第3天　高公局預估地雷路段看這裡

中秋節連續假期第2天，高速公路局今（2）日表示，截至下午17時，國道交通量為72.9百萬車公里，部分壅塞路段已陸續紓解。另預估假期第3天的交通量為122百萬公里，為平日年平均的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。
高公局指出，今日西部國道路網於上午10時開始出現南向車潮，國5南向全日車流尚稱順暢，北向則於下午15時開始出現車潮。今日下午壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、湖口至竹北、國1北向圓山至五堵、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。另外，本日下午分別在國6西向2公里處及國1北向五股出口處發生小客車追撞事故，均造成後方車流回堵2至3公里，影響整體車流甚鉅。
高公局表示，明日為中秋節連續假期第3日，預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，交通部相關疏導措施包括14-21時國5蘇澳至頭城交流道之北向入口高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
至於明日壅塞路段，高公局預判將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。
針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。可把握「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」的原則，以節省行車時間。