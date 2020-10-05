臉書整合Messenger與IG訊息　台灣列全球首波更新名單

臉書（Facebook） 今（5）日宣布，整合 Messenger 與 Instagram 的訊息功能，讓用戶享受順暢無阻的跨平台通訊體驗；此外，更將 Messenger 上原有的服務體驗，應用在 Instagram 訊息的功能上，例如回覆特定訊息、轉傳訊息、調整聊天室的顏色與主題等。

▲Facebook 在 Instagram 上推出多項新功能，包含一起觀看、自拍貼圖與限時模式。（圖／Facebook 提供）