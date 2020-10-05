臉書整合Messenger與IG訊息　台灣列全球首波更新名單

臉書（Facebook） 今（5）日宣布，整合 Messenger 與 Instagram 的訊息功能，讓用戶享受順暢無阻的跨平台通訊體驗；此外，更將 Messenger 上原有的服務體驗，應用在 Instagram 訊息的功能上，例如回覆特定訊息、轉傳訊息、調整聊天室的顏色與主題等。
臉書表示，目前每日在 Facebook 上有多達 1000 億則以上的訊息量，更已有超過 10 億用戶透過 Messenger 與親友聯繫彼此；但根據Facebook在美國的資料顯示，用戶時常與同一對象在不同的 App 溝通，有時很難記得在哪個平台找到對話串；因此在通訊服務上，將整合兩者的訊息，讓用戶可透過任一平台輕鬆聯繫親友，且無論何者，皆無須重新下載 App，也可持續在原本的平台傳送訊息與通話。
臉書指出，透過整合兩者的訊息功能，用戶可直接透過 Instagram 的訊息服務，與原本在 Messenger 上傳送訊息的對象展開對話； Messenger 上原有的服務體驗，也將應用在 Instagram 訊息的功能上，例如回覆特定訊息、轉傳訊息、調整聊天室的顏色與主題；此外，用戶將可調整預設的 Emoji 表情符號，且未來在傳送訊息或表情符號後，將在聊天室中觸發更多不同的動態視覺效果，讓大家與親友的溝通更有樂趣。
臉書說道，Instagram 用戶將可陸續體驗 Messenger 共 10 項全新功能，包含「一起觀看」、「限時模式」、「自拍貼圖」、以及「自訂聊天室主題與顏色」等；此外，透過此項服務的更新，用戶將更方便與彈性地管理隱私設定，包含掌握或限制哪些對象可直接傳送訊息，同時也能在 Instagram 上使用檢舉功能，讓用戶在看到可疑活動時採取行動，封鎖令人感到不適的用戶或訊息。
最後，臉書強調，這項全新跨平台溝通服務，目前僅推廣至數個特定國家，未來將於全球正式上線，他們將持續致力於協助用戶透過服務，與親友更緊密聯繫，創造更多有趣的連結。