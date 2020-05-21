已發出3億紓困補助金　侯友宜：中央應再核撥5億給新北

中央日前祭出擴大急難紓困補助，讓各縣市申請案暴增，疫情指揮中心昨（20）公布各縣市審核效率排名，新竹市已核定69%居全台冠軍，新北市則從第三跌成第四；對此，新北市長侯友宜回應，公布排名其實意義不大，反倒是中央核撥給新北急難紓困的三億經費已用完，希望中央能再給5億元。侯友宜表示，新北市到20日為止，擴大急難紓困案共核定2萬8122件紓困案、3億4700餘萬元，已超過中央核撥給新北市的3億2000餘萬元；新北市因為有紓困手冊，作業越來越快速、核定率也達到57.48%，依照目前每天還有2000多件的收案量推估，大概還需要5億元，希望中央可以快速核撥。針對行政院長蘇貞昌第二任期的開展，要啟動振興計畫，侯友宜表示，地方振興經濟計畫部分，「我特別提出信心經濟」，由於地方沒有中央那麼寬裕的經費，要在有限經費下創造雙贏，例如用套裝旅遊的方式和各縣市結盟，彼此之間促進消費發展。侯友宜表示，新北市在觀光旅遊和外縣市並肩作戰、振興經濟，內部也有以外送平台與微型經濟的商家促進消費，他強調，振興經濟不一定要撒大錢，帶動民眾勇於在防疫安全底下走出門來促進消費，在後疫情時代，只要信心經濟帶動起來，振興經濟就沒有問題。