影／路面不平遭詬病 王惠美：兩年內不得再開挖

▲彰化縣長王惠美視察線西鄉中車路、和美鎮西美路以及彰和路二段等3路段改善工程，強調：兩年內不得再開挖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

彰化縣線西鄉中車路、和美鎮西美路以及彰和路二段等3路段改善工程，縣府將於6月陸續開工，縣長王惠美今（21）日前往視察，王惠美說，所有縣道施工皆要求人孔蓋下地，且臺電、臺水、電信、電視等各類管線整合後，兩年內不得再開挖，期望能改善道路，讓大家行的安全。

▲王惠美表示，3路段皆為銜接鄰近鄉鎮市的重要道路，因年久失修而龜裂、不平，6、7月分別完工後，讓鄉親行車更加平安。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

王惠美表示，3路段皆為銜接鄰近鄉鎮市的重要道路，因年久失修而龜裂、不平，6、7月分別完工後，讓鄉親行車更加平安；視察彰和路時，有民眾反映30天的施工日期太長，王惠美強調重鋪柏油路面及路面標線雖然僅需短短的1、2天即可完工，但是因前置作業各管線道的廠商必須同步聯絡進行，較耗時間，請鄉親見諒。

王惠美表示，線西鄉中車路從去年即逐步分段施工改善，此次改善工程從崁頂路至下塭路段，長度554公尺、孔蓋下地計10處，總經費為185萬元，預計6月開工且當月完工。

王惠美指出，和美鎮西美路改善段自誠?企業有限公司至彰美路六段，長度480公尺，經費為215萬元，另彰和路先於1月間完成仁川路至東坡路1.55公里路段，孔蓋下地25處，經費1,150萬元；本次將辦理東坡路至線東路段，長度278公尺，孔蓋下地10處，經費278萬元，和美鎮這兩項工程都預計6月下旬開工、7月完工。

工務處副處長黃俊峰表示，目前辦理年度道路養護計畫，計畫執行階段會邀集各管線單位研商管線埋設，可降低管線挖掘次數，增加施工效率；針對道路孔蓋設施亦全面檢討下地減量，以逐步提升整體道路路面平整度，建構一條安全又舒適平坦的道路環境。