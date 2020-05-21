西南氣流挾豪雨　屏東縣全力防災、春日鄉停班停課

▲中央氣象局21日下午啟動今年第一次大規模豪雨預報作業，屏東縣災害應變中心於16時立即二級開設，晚間7時由潘孟安縣長主持「0521豪雨」第一次整備會議。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.21）

因西南氣流挾豪雨，屏東縣政府宣布春日鄉士文村（22日）停班、停課，另藝術公車記者會取消。縣長潘孟安21日晚間召開第一次0521豪雨整備工作會報，要求縣府團隊嚴正以待，同時請電力、電信、水公司隨時注意管線系統搶修，山區留意落石與坍方，並籲請農民漁友加強防災。中央氣象局21日下午啟動今年第一次大規模豪雨預報作業，屏東縣災害應變中心於16時立即二級開設。晚間7時由潘孟安縣長主持「0521豪雨」第一次整備會議，邀集國軍、水利、電力、消防、警察、衛生、屏科大防災中及天氣風險公司等單位，進行氣象及災情研判等預防工作，指示各單位全力防災。潘縣長指示，依氣象局資料顯示，本次西南氣流及鋒面挾帶大量雨量，預計今晚凌晨到明天有大雨或豪雨等級的雨勢，沿海低漥地區需慎防淹水及海水倒灌，務必確認抽水站與15座大型抽水機運轉正常，並請各鄉鎮公所加強防汛及整備工作，全力防範淹水情形發生。同時，因雨勢集中於山區，並務必留意坍方與落石造成道路通行等問題，也請農民及養殖魚戶適度調整水塘水量及農田排水，各項公共工程亦要求做好防災準備，以減輕豪雨可能帶來災害。原訂5/22（五）上午10時30分媒體行程[藝術公車記者會]取消，縣府成立「0521豪雨」災害應變中心，下午16：00成立二級開設。依據氣象局預測明天24小時雨量，屏東山區將降下300-490毫米雨量，因春日鄉士文村道路經常遇雨坍方，交通中斷，因此預防性停班停課。此外，請各校應提早進行辦公廳舍及學校等排水孔清淤；社會處及民政處提前預防撤離準備工作，安置及社福機構、醫療相關維生系統需掌握維持正常運作。屏東以山區降雨量最大，預估21至23日三天降雨量達600~900毫米，而沿海地區適逢滿潮，需特別警戒河川水位及淹水情勢，縣府也提醒民眾進行清除區域排水、溝渠的阻塞物等防災準備，確保排水功能暢通。