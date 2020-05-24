影／二水八卦山獼猴咖啡花盛開　正綻放雪白花朵

▲二水鄉八卦山麓咖啡樹正綻放串串白色花朵，滿山遍野的咖啡花盛開，猶如皚皚白雪，成了二水農村新特色。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

八卦山麓下了五月雪！彰化縣二水鄉八卦山麓咖啡樹正綻放串串白色花朵，大片山林彷彿鋪上皚皚白雪，散花柑橘花香，因咖啡花期只有2到3天，想賞花腳步要快一點。二水鄉咖啡產銷班員茆木聰說，由於有台灣獼猴的「採收」，因此，二水鄉咖啡也被稱為「獼猴咖啡」。

▲二水鄉八卦山麓成串的咖啡果難逃台灣獼猴「搶」收。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

茆木聰指出，二水鄉近幾年才大量種植咖啡，在農會理事林俊陸號召下成立了「二水咖啡產銷班」，帶頭種植咖啡並開產銷班推廣，在參加彰化咖啡評鑑會班員囊括冠、亞軍，也就是「特等獎」、「金牌獎」。

在種植的過程中，班員們發現八卦山脈地區屬於礫石土層，非常適合咖啡種植，其次，山區有上百隻台灣彌猴出沒，經常獵食農民的收成，許多農民收入大減，茆木聰說，因為咖啡果成熟後果實大又甜，成群台灣獼猴吃掉果肉吐出子，農民只好把獼猴肆虐後的咖啡果去殼再烘培，沒想到泡出來的咖啡更香更濃，成了二水的新特色。

▲咖啡樹已陸續開花，滿山遍野的咖啡花盛開，花形與散發出香氣，相當清新。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

咖啡農說，因為山上水果比較少，咖啡果本身又有果漿味道，獼猴會來採吃，而所烘培的哪啡豆竟然別有一番滋味，二水咖啡又被稱為「台灣獼猴咖啡」。二水鄉農會總幹事蔡文琳指出，二水咖啡種植面積不多，但以品質取勝，近幾年在彰化咖啡生豆評鑑中都拿下特等獎和頭等獎。

蔡文琳指出，二水鄉咖啡的種植面積從1公頃飆升到10公頃，咖啡樹1年約開4、5次花，花期從3月開始，每棵咖啡樹開花時間不一，持續到6月，目前產銷班咖啡樹已陸續開花，滿山遍野的咖啡花盛開，猶如皚皚白雪，花形與散發出的香氣都與茉莉花相似，高貴優雅。

蔡文琳說，咖啡花是白色花瓣，花冠5裂片，反捲，外觀和氣味與茉莉花相似，花芽的發育與枝條內部營養及環境條件有密切關係，開花時緊生於咖啡樹枝呈簇狀，顯得高貴優雅，但花期只有3到5天，想賞花要趁早。