高雄推動青年友善城市　4年來青年人口淨遷入數首度轉正

為讓年輕人、創業者安心返鄉，高雄市政府去年10月成立青年局，致力於協助青年創業就業等相關政策，期望透過青年局專責整合中央與地方，打造青年友善城市。根據統計，去年20至45歲青年遷入5萬1143人，遷出5萬999人，人口淨遷入144人，是近4年來青年人口淨遷入首度轉正。青年局長林鼎超表示，相關數據顯示代表高市生活、就業等環境逐漸受到青年青睞。高雄市政府主計處統計2019年高雄市20至45歲青年遷入人口5萬1143人，遷出人口5萬999人，人口淨遷入144人，較2018年增加1970人，今年1至3月青年人口淨遷入計146人。林鼎超表示，從主計處提供的數據資料顯示108年底本市20~45歲青年人口計105萬3,295人，較107年底減少1萬2,078人，雖然看起來人數是變少，但人數變少的主因還是因為「少子化」所造成的影響；以人口遷入值來看108年青年人口較上年增加1千多人，甚至是近4年來淨遷入人口數首度轉正，代表高雄市的環境是有在改變並受到青年人的青睞。林鼎超也指出，高雄市政府青年局致力於協助青年創業就業等相關政策，並協助串聯資金、輔導、資源與人脈，輔導青年創業及新創育成，以帶動就業機會，因此推動「青年創業貸款」、「青年創業補助」與「青年築夢獎勵金」，不只是要解決青年創業初期的成本考量，透過獎勵金讓年輕人願意留在家鄉工作，也希望未來青年們不管是創業或者是定居，都會馬上想到高雄。