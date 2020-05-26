惠中寺「雲講堂」邀29位名師　線上暢談智慧防疫

▲台中惠中寺的「雲講堂」採線上直播，受邀講師對著鏡頭開講，與往年現場面對觀眾演講方式不同。（圖／惠中寺提供）

邁入第六年的佛光山惠中寺「未來與希望」講座，不因疫情影響中斷，今年以線上直播「雲講堂」，取代往年現場聽講模式，自5月30日起一連29天，每晚由譚敦慈、盛治仁及蕭薔等29位講師，輪番分享生命經驗，帶給民眾心靈抗疫良方。佛光山中區總住持覺居法師表示，新冠肺炎疫情延燒全球，民眾惶恐不安，也影響正常生活，如何面對疫情來的衝擊？「雲講堂」主視覺裡，揭示佛陀以慈悲心拾起病毒，化為一朵般若花散播大地，就是要讓眾多善知識在雲端傳播，引領聽眾穿越黑暗，重新蓄積正能量再出發。為此，今年「未來與希望」講座，特別以智慧防疫為主軸，邀請29位各領域菁英分享人生經驗。以疫情衝擊中，有如站在海嘯第一排的觀光產業為例，雲朗觀光集團總經理盛治仁就認為，千萬不要浪費一個好危機，疫情中不要等待，應該善用資源和創造力去化解，並聚焦在感動的事物上。臨床毒物科護理師譚敦慈，長久以來致力推行「無毒」好生活，成為重視食品安全者，最信任的安心指標。如何在疫情當前、疫情過後，擁有正確、健康的生活方式？她將告訴聽眾許多實用的小撇步。陣容堅強的29位名師，分別從佛法、科學、人文、藝術、教育、健康、心理等專業領域，探討疫情對人類的改變及因應之道，透過每一夜的聆聽，有如智者明燈引路，終能找回心的安定，積蓄能量向前行。線上直播時間，自5月30日至6月27日，每晚7：30至7：50，在惠中寺官方FB和惠中寺官方YOUTUBE推出。