中市智慧化號誌系統建置　議員：獨缺原縣區

中市府交通局近五年花費數千萬元增設智慧化號誌動態系統減少紅燈停秒數，今(29)日議員張玉嬿、謝志忠、王立任及黃守達質詢指出，智慧化號誌動態系統，五處全在原市區，直批難道原縣區就不塞車嗎？張玉嬿說，全市有5501組紅綠燈，每年持續增加68組，密度比台北、新北還高，造成車流量變大易形成回堵，主要幹道尖峰時段號誌週期180秒，多方向平均停等紅燈時間約70至110秒，加重空污及社會成本的浪費。她質疑，交通局106年開始導入國道匝道智慧化動態號誌系統，減少行駛時間、油耗，試辦地點都是原市區，近三年執行三千萬元中清、五權西路、台灣大道智慧號誌，也都在原市區，原縣區智慧化號誌動態系統建置竟是0。張玉嬿批評，難道原縣區就不塞車嗎？此舉擴大城鄉差距，讓原縣區市民瞎等紅燈，甚至多吸廢氣。她在太平區走東平路、轉中山路上74線，紅綠燈都未號誌連鎖，等紅燈的時間就要超過一分鐘。王立任表示，應該透過檢討跟實驗，在原縣區也設置智慧紅綠燈，透過比較下來調整到最正確的秒數；謝志忠也說，中清路動態續進號誌精簡七分鐘，五權西路、台灣大道匝道也都已建置，不該獨缺豐原交流道。張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達要求，希望交通局爭取能在國道豐原、龍井、沙鹿、清水交流道及74線太平中山匝道增設智慧號誌系統，而且既然顯現效益，就不能全靠交通部補助，市府應編列相對本預算，優先排列易壅擠路線，全面加速建置。交通局長葉昭甫表示，交通局106年起於大雅、台中、南屯交流道及中清路等主幹道建置智慧化動態號誌系統，實施後整體路網績效獲得改善。以中清路為例，系統完成後，市區經中清路上大雅交流道最多減少約7分鐘車程；由大雅交流道經中清路進入市區最多減少約6分鐘車程；停等紅燈次數減少1至2次。另外，109至110年預計將在五權西路與台灣大道推動建置。葉昭甫表示，交通局將積極爭取中央補助經費，將智慧化動態號誌系統推動成果應用至其他地點，並改善國道交流道及74線匝道周邊道路的易壅塞路口，提升幹道行車效率。