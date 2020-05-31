梅雨致花生浸水發芽　張麗善為農民請命

▲張縣長勘查北港花生災損，為農友請命。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.31）

▲農糧署雲林辦事處主任劉信良請農友有災損速通報公所，以便行政作業。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.31）

受近日梅雨影響，花生嚴重受損，為了保障農民權益，立委蘇治芬及雲林縣長張麗善回應農民陳情，今(31)日分別前往北港及元長勘查災損，並籲請中央速將花生公告為救助項目，照顧農民生計。今(31)日縣長張麗善會同農業處長魏勝德、農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良、臺南區農改場研究員陳國憲、議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、黃美蘭、北港鎮長蕭永義、北港農會總幹事林翠香、元長農會總幹事林美容等一同前往北港府番及元長下寮兩處勘查落花生受損情形，傾聽農友的訴求。縣長張麗善表示，今日現勘的兩處花生天區受損率均達50%以上，農民眼看著即將收成的花生受連日梅雨影響，根部浸水導致豆莢發芽及腐爛，辛苦的成果化為烏有，連一分地一萬多的栽種成本都收不回，叫人不捨，請中央體恤農友看天吃飯的辛勞，速將花生公告為救助項目，從寬、從速、從簡認定，速將本縣玉米公告救助，照顧農民生計。張麗善指出，農作物出現延遲性災損，水稻、落花生、毛豆及葉菜類等作物，縣府農業處已請各鄉鎮市公所加強查報，請各公所倘有新災害發生應儘速填報速報，縣府將依規定辦理災情確認，並函報行政院農業委員會辦理救助，爭取農民保障。張麗善也籲請農友，有相關災損要通報地方公所。農業處長魏勝德表示，花生為雲林的重要作物，栽種面積高達4500公頃，主要鄉鎮為東勢、元長、虎尾、土庫、北港、四湖、水林等鄉鎮，截至5月29日的災損速報面積已達400公頃，預估延遲性損害因素，受損面積將會陸續增加，統計資料中目前以北港、元長、虎尾、水林、四湖較為嚴重。