中市荷花盛開超吸睛　觀旅局激推賞荷勝地

時序進入夏季，荷花綻放的季節，台中市有許多賞荷勝地，其中以霧峰亞洲大學、東勢林業文化園區、清水趙家古厝等地點最具盛名，荷花花期於每年5月到9月前後，大家把握花期一同來台中捕捉荷花盛開的美景。





霧峰區的亞洲大學，每年到了5月份，校園內的鳳凰花、阿勃勒和荷花陸續綻放，一次可以欣賞到多種花卉，還有美輪美奐的羅馬式建築、歐式風格的圖書館以及安藤忠雄大師設計的亞洲現代美術館，處處可見美麗的雕塑品，因此成為賞花、拍照的熱門景點。





位於東勢區的林業文化園區，腹地遼闊，免費開放遊客參觀，園區兼具自然生態、林產工業史蹟保存、木雕藝術展示等多元化休憩及環境教育功能，5公頃的荷花生態池每年夏季吸引了許多賞花客，園方還貼心設計了環湖步道及觀景平台方便攝影師取景，園區內綠樹參天，夏日消暑的好去處。



▲東勢區的林業文化園區自然生態池(圖／觀旅局提供2020.6.1) 海線的清水趙家古厝，也是許多賞花客推薦的景點，除了有百年歷史的古蹟建築外，搭配建物前方的一池粉色荷花，古色古香的風景值得一訪，拍不過癮的也可以順訪清水新興宮後方的荷花池，與後方工廠廢墟相映襯，可以拍出不同風格的美照，如果是喜歡騎單車的遊客也可以順遊沿線的五福圳自行車道，全長約10公里，騎乘中途可以在這裡拍到IG瘋傳的「石瀨頭橋」的橋中橋奇景。





廣達近2000坪，種有各色系品種的后里區中社花市；由地方社區發展協會活化再造，充滿農村風情的烏日區花渲光明島；擁有大面積綠地，開滿粉色荷花的北屯區舊社公園；可順手拍攝白色教堂的潭子區伊甸心田花園，也是許多賞花客推薦的景點，大家趁著端午連假前假日來台中踏青。





中市府觀旅局也貼心提醒，民眾應維持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，搭乘大眾運輸應全程正確佩戴口罩，出門前量體溫，出遊期間如情況允許應勤洗手，減少觸碰眼口鼻，全程加強防護，安心體驗台中在地美麗景緻風情。



