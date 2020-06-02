影／口感Q軟　二水鄉麻糬茄熱量極低有營養

▲彰化縣長王惠美盛讚二水鄉生產的「麻糬茄子」，品嚐起來Ｑ軟、鮮甜、又富含花青素，鼓勵民眾多加食用，有益健康。（圖／記者陳雅芳攝）

外型狹長，口感Q軟的「麻糬茄」產季，二水鄉為麻糬茄重要產地，麻糬茄因煮熟後質地如同麻糬般柔軟而得名。為了解麻糬茄生產方式與銷售情形，彰化縣長王惠美1日前往麻糬茄種植達人二水鄉農會理事長蔡瑞祥的麻糬茄園進行參訪，王惠美鼓勵大家多吃茄子身體好。

▲彰化縣長王惠美前往麻糬茄園體驗採收新鮮的麻糬茄。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美說，彰化縣茄子種植面積209公頃，年生產量4,326公噸，為全國第三，全國佔比率為12.5%，蔡瑞祥的麻糬茄園，位於二水鄉濁水溪上游，水源豐富含大量的礦物質，土壤相當肥沃是最適合麻糬茄子生長種植的地區，年生產量40公噸，麻糬茄因口感Q軟像麻糬而得名，需要的烹煮時間短，因此比一般的茄子更能保存花青素，花青素可以抗老，王惠美鼓勵民眾多吃，有益健康，又能支持農友。

二水鄉農會總幹事蔡文琳說，彰化縣為全國第三大茄子產地，其中麻糬茄全台最大產地在彰化縣二水鄉，在縣府與二水鄉農會積極推廣輔導下，種植面積有41公頃，生產量850公噸。王惠美說，麻糬茄因其熱量少，又可以給人非常強烈的飽足感，常吃茄子，可使血液中膽固醇不致增高，亦不易發胖，故茄子可作為減肥的食療方。

麻糬茄主要產於夏、秋二季，因口感Q軟似麻糬而得名，除了口感Q軟，且皮薄幼嫩容易入味，需要的烹煮時間短，故比一般的茄子更能保存花青素，蒸、炒、煮、炸都適合，廣受台灣人喜愛，因此價格較高。

▲二水鄉濁水溪上游，水源豐富含大量的礦物質，土壤相當肥沃是最適合麻糬茄子生長種植的地區，麻糬茄因口感Q軟像麻糬而得名。（圖／記者陳雅芳攝）

農業處長邱奕志說，為輔導茄子產業穩定發展，每年輔導茄農產銷班穩定運作及教育訓練講習會，另因農村人口老化及人力外流，農業缺工情形日趨嚴重，朝向自動化機械生產，可以解決農業缺工問題，因此鼓勵茄農業者採V字型栽培耕作、中耕機翻土整地、鑽孔機亞管定置，以現有人力發揮極大值的生產效益。