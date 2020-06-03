中年男狂吃蝦　痛風發作痛到無法站立

34歲楊先生平時愛喝手搖飲料及吃海鮮，聚餐時狂吃20隻蝦，當大夥準備離開時，突然感到雙腳一陣劇痛且無法站立，只得原地苦坐，直到店家打烊，才勉強忍痛離開，隔天連忙到急診檢查，確診為「痛風」，經藥物治療並調整飲食四個月後，尿酸值總算恢復標準值，但也讓他學到「痛起來真的會要命啊」！

楊先生自述，日前也曾買完東西欲返家時，痛風突然發作，從店門口到停車場短短100多公尺幾乎寸步難行，但認為自己還年輕，「應該沒什麼要緊」，拖到再度復發，才到醫院抽血檢查，發現尿酸值高達9.3mg/dl（男性正常值3.0~7.0mg/dl），透過腎臟超音波檢查也發現幾顆痛風結晶石，屬於高尿酸血症患者，經給予降尿酸藥物、調整飲食以及每天喝至少3公升開水，約四個月後尿酸值順利降至4.3mg/dl。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主任周哲毅表示，痛風是一種急性疾病，正常狀況下尿酸會於血液中分解，經過腎臟和腸胃道排出體外，但若攝取過多高普林的食物、身體新陳代謝增加，或腎臟功能變差，使尿酸不易排泄時，都會使尿酸於血液內不斷累積，繼而形成尿酸鹽結晶堆集於關節腔內，使關節發炎腫脹，嚴重時更會使關節變形。

周哲毅介紹，痛風好發於30至50歲的男性，或是停經後的女性，通常在半夜或清晨時發生，患者會於睡夢中感到關節突然劇痛，此時關節會變得紅、腫、熱、痛，通常要過一段時間才會逐漸消退。

周哲毅指出，造成尿酸偏高的原因包括遺傳、慢性腎臟病、大量食用含普林食物，和服用利尿劑、抗排斥藥物的患者，除了調整飲食外，有些患者會透過提升運動量，試圖讓尿酸值下降，但若高尿酸血症患者在運動過程中，沒有攝取足夠水份，很容易因脫水反而增加疾病發生的風險，不可不慎。

周哲毅提醒，痛風患者，平時應多喝水、減少食用含糖飲料、醬料，節制攝取紅肉、內臟、海鮮、酒精等高普林食物，良好控制體重，並配合醫囑按時服藥，當尿酸值下降且穩定一段時間後，由醫師評估是否減少藥量，才能確保尿酸值維持穩定，避免痛風再度發作。