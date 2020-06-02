思調失調患者拒就醫　醫師教如何尋求協助

▲臺中榮總嘉義暨灣橋分院精神科專業團隊包括醫師、居家護理師、社工師等。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

不願規則就醫又沒病識感的思調失調症患者，家屬該如何尋求協助? 一位現年約40歲的思覺失調症患者，20歲即開始出現精神症狀，後來因離婚，症狀更為嚴重，因她無病識感，不規則服藥，後續出現揚言燒房子等異常行為，甚會攻擊家人，家人因害怕故透過警消強制送至臺中榮總灣橋分院住院治療。許多失調思調症患者因擔心社會大眾的異樣眼光，有症狀時不敢就醫，或無病識感，未固定服藥，致出現有幻聽、幻覺或有暴力行為出現，影響患者健康及工作外，對其家庭及社區也產生困擾及擔憂；臺中榮總嘉義暨灣橋分院精神科蔡宏明主任建議民眾，可藉由觀察親友日常生活、情緒是否有明顯轉變，例如自言自語、偏執思考、無法好好吃飯、無法入睡或無法與人溝通互動，就可能需要就醫。蔡宏明主任表示，當遇到患者抗拒就醫時，家屬亦可透過病人的「困擾」作為引線，而不直接以精神症狀作為就醫主因，說服其就醫，若患者無病識，且出現自傷傷人行為或有自傷傷人的危險，建議可請告知衛生所公衛護理師協助；若病人有緊急送醫的需求，可直接請警察機關協同消防機關護送病人至醫院接受評估，若經醫師有全日住院需要，但病人拒絕且不願意配合，醫師會依法向衛生福利部申請強制住院，由相關單位評估強制病人是否符合強制住院，強制住院的申請過程需要家屬更多的協助與支持。蔡主任指出，若有患者如個案一樣，因為無病識感而於出院後不願意規則服藥導致病情惡化，或持續不肯至醫院回診就醫，造成家人極大困擾與壓力，建議患者家屬，為讓患者可持續就醫治療，可視病人情形向醫院申請居家治療，經健保署同意後，醫護團隊每月至案家追蹤評估及治療，或施打長效針，讓病患若出現未規則服藥時，又不肯至醫院診療時，體內尚有長效針的治療藥物效果存在，病情不會惡化而無法控制。蔡宏明以上述之案為例說明，患者接受長效針劑治療後，精神狀況日趨穩定出院，並銜接灣橋分院精神居家照護治療，由醫師及護理師每月到家裡家庭訪視診療，固定施打長效針劑治療，並依病情開藥，目前患者病情穩定，患者家人感謝醫院精神居家團隊，透過每月居家到宅追踨及醫療，讓原本黑白人生變成彩色的。