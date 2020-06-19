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老饕珍藏！背鰭有毒、長相奇特的東北角超鮮美味－石狗公

記者宋原彰/新北報導-2020-06-19 09:00:00
▲石狗公，因為其肉質細膩，清蒸或是煮湯都很適合，近年來被越來越多老饕點名這美味（圖/新北農業局提供）
臺灣東北角沿岸海域在夏季時，有一種其貌不揚、背鰭硬棘有毒、捕捉時須相當小心的魚類─石狗公，因為其肉質細膩，清蒸或是煮湯都很適合，近年來被越來越多老饕點名這美味，石狗公因此也成為讓漁民既期待又怕受傷害的漁獲。

鼻頭漁村的許健男大哥表示，石狗公是鮋（音同"油"）科多種魚類的稱呼，主要棲息在沿近海岩礁區底層，是生物界的擬態高手，其貌不揚的外表讓牠看起來像是周邊的石頭或海藻，方便捕食小型魚蝦，或是躲避掠食者，因此可以作為觀賞魚。

▲臺灣東北角沿岸海域在夏季時，有一種其貌不揚、背鰭硬棘有毒、捕捉時須相當小心的魚類─石狗公。（圖／新北市農業局提供）
▲臺灣東北角沿岸海域在夏季時，有一種其貌不揚、背鰭硬棘有毒、捕捉時須相當小心的魚類─石狗公。（圖／新北市農業局提供）
許健男表示，部份具經濟性的石狗公種類，主要以延繩釣和手釣釣獲，是海鮮餐廳的老饕美食之一，但背鰭基部的硬棘有毒，處理起來要特別小心才不會被刺傷。

海產店老闆娘楊晴惠表示，清蒸及煮湯最能直接吃到石狗公的鮮美原味，清蒸石狗公時，先把魚體初步處理完成後擺放在蒸盤上，用大火滾水約蒸8分鐘，起鍋後淋少許醬油，放上蔥、蒜，再淋上熱油就可上桌了；若是煮魚湯，則將剁好的新鮮魚塊放到中大火滾水中煮7-8分鐘，起鍋後加入少許米酒、薑絲和蔥花就完成了。

▲肉質Ｑ彈的石狗公，是東北角老饕指定美食（圖/新北農業局提供）
▲肉質Ｑ彈的石狗公，是東北角老饕指定美食（圖/新北農業局提供）
農業局長李玟表示，東北角海域地形多樣且位於洋流交匯處，漁業資源豐富，除了貢寮鮑、小卷、石花菜等著名的海產外，還有很多隱藏版的美食，本次的主角─石狗公，就是其中之一，趁著疫情相對趨緩，歡迎市民朋友帶著家人到東北角沿線透透氣，欣賞寬闊海景外，到福隆富士海鮮、魚佳餚餐館、澳底黑白毛海鮮等餐廳用餐，品嚐東北角的道地美食。

 

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