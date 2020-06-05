河川魚群暴斃無人管？議員提平台整合研擬對策

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台中市筏子溪、港尾溪等多條溪流近來頻傳魚群暴斃事件，環保局事後派人清撈魚屍並採樣水質送驗，結果大多是因水中溶氧量不足，僅少數原因是工廠排放廢污水造成市議員林祈烽和施志昌建議市府要做一個平台，整合水利局、河川局、環保局、農業局、水利會等機關團體，共同研擬具體對策，提出預警方案，不要讓魚群暴斃事件一再發生。近幾年來氣候異常，人類和動植物都受到很大的傷害，議員林祈烽今(5)日在議會警消環衛業務質詢時表示，過去2個月，包括筏子溪、東大溪、港尾溪和旱溪都傳出有大量魚群暴斃事件，環保局接獲通報派人到場清理並採集水體樣本檢驗後，發現大多是水中的溶氧量不足，要不然就是水體基流量不夠，因此才會發生魚群集體死亡的事件。林祈烽和施志昌質疑，早在4年前，環保局就邀集環保署、水利局、水利會，還有大學院校的教授及環保團體等專家學者，召開了「台中市水污染與水體環境保護論壇」，針對河川魚群不斷發生暴斃事件做出結論與共識，將針對高污染事業列管並主動查察，各項水利設施構築與操作需兼顧生態環境，加強河道清淤，建立預警制度等工作，如今4年過去了，魚群集體死亡事件仍不斷發生，到底是哪個環節有問題？還是魚群暴斃的事根本沒有人在乎？環保局長吳志超表示，市府現有一個平台，包括河川局、水利會跟環保局，一旦有死魚通報，就會一起共同處理，環保局是處理比較後端的魚屍問題，前端發生的原因，大多是河川水量不足，至於原因是降雨不夠或人為灌溉而截水都有可能，當然有一些是來自於工廠的偷排廢水，這部份，環保局都有派員努力在稽查。吳志超說，環保局現在利用人工智慧，找出死魚經常發生的地點，以及發生的原因，未來會再建立一個平台，做為預警措施。