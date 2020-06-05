河川魚群暴斃無人管？議員提平台整合研擬對策

台中市筏子溪、港尾溪等多條溪流近來頻傳魚群暴斃事件，環保局事後派人清撈魚屍並採樣水質送驗，結果大多是因水中溶氧量不足，僅少數原因是工廠排放廢污水造成﹔市議員林祈烽和施志昌建議市府要做一個平台，整合水利局、河川局、環保局、農業局、水利會等機關團體，共同研擬具體對策，提出預警方案，不要讓魚群暴斃事件一再發生。
近幾年來氣候異常，人類和動植物都受到很大的傷害，議員林祈烽今(5)日在議會警消環衛業務質詢時表示，過去2個月，包括筏子溪、東大溪、港尾溪和旱溪都傳出有大量魚群暴斃事件，環保局接獲通報派人到場清理並採集水體樣本檢驗後，發現大多是水中的溶氧量不足，要不然就是水體基流量不夠，因此才會發生魚群集體死亡的事件。
林祈烽和施志昌質疑，早在4年前，環保局就邀集環保署、水利局、水利會，還有大學院校的教授及環保團體等專家學者，召開了「台中市水污染與水體環境保護論壇」，針對河川魚群不斷發生暴斃事件做出結論與共識，將針對高污染事業列管並主動查察，各項水利設施構築與操作需兼顧生態環境，加強河道清淤，建立預警制度等工作，如今4年過去了，魚群集體死亡事件仍不斷發生，到底是哪個環節有問題？還是魚群暴斃的事根本沒有人在乎？
環保局長吳志超表示，市府現有一個平台，包括河川局、水利會跟環保局，一旦有死魚通報，就會一起共同處理，環保局是處理比較後端的魚屍問題，前端發生的原因，大多是河川水量不足，至於原因是降雨不夠或人為灌溉而截水都有可能，當然有一些是來自於工廠的偷排廢水，這部份，環保局都有派員努力在稽查。
吳志超說，環保局現在利用人工智慧，找出死魚經常發生的地點，以及發生的原因，未來會再建立一個平台，做為預警措施。