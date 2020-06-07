高市議長許崑源驚傳墜樓身亡　韓國瑜籲：大家千萬要冷靜

「這一次，誰會是贏家？」這是高雄市議長許崑源生前在臉書寫的最後一句話，國民黨高雄市議會議長許崑源，今(6)日晚間驚傳從住處墜樓身亡，享壽63歲﹔警方獲報正封鎖現場調查，事發詳情仍待進一步調查釐清﹔針對高雄市議長許崑源過世，高雄市政府回應表示，市長韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。
高雄市議會議長許崑源今天晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，全案警方調查中；由於正值高雄市長韓國瑜遭罷免通過後，引起外界關注。許崑源在罷免案結果出爐後，於臉書（Facebook）貼文說：「這一次，誰會是贏家？」
許崑源民國47年生於高雄市苓雅區，許崑源三歲喪父，十三歲喪母，比他大十六歲的兄長許昆龍長兄如父地照料許崑源﹔其後追隨兄長投入黨外運動，立志打倒當時中國國民黨的威權政治體制，曾參與美麗島事件，更是民主進步黨創黨後首任高雄市黨部主任委員（1980年代），是高雄市政壇早期舉足輕重的本土代表。
2008年力挺國民黨總統候選人馬英九，後加入國民黨，高雄縣市合併後第一屆高雄市議會成立，他當選議長，但這屆議長對當時市長陳菊及團隊嚴格監督，在第2屆市長及市議員選舉時，陳菊團隊和民進黨全力衝刺，拿下議會多數，民進黨在高雄首次完全執政。
第3屆市長和議員選舉，許崑源在韓國瑜還不被看好時就力挺韓，韓國瑜旋風讓國民黨再度拿下議會多數，許崑源也再度坐上議長之位。
不過，許崑源近期因腦部中風，眼力、聽力受損，手術後視力恢復良好，但據了解耳朵易受雜音干擾，致無法主持議事，但在與韓國瑜有關的重要議程時，均坐鎮議場關心，也數度在議長室掌握整個議程，共同與韓國瑜度過考驗。
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