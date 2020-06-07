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高市議長許崑源驚傳墜樓身亡　韓國瑜籲：大家千萬要冷靜

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導-2020-06-07 00:23:32
▲國民黨高雄市議會議長許崑源，今(6)日晚間驚傳從住處墜樓身亡，，市長韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。(圖／記者郭俊暉，2020.06.06)
「這一次，誰會是贏家？」這是高雄市議長許崑源生前在臉書寫的最後一句話，國民黨高雄市議會議長許崑源，今(6)日晚間驚傳從住處墜樓身亡，享壽63歲警方獲報正封鎖現場調查，事發詳情仍待進一步調查釐清針對高雄市議長許崑源過世，高雄市政府回應表示，市長韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

▲高雄市議會議長許崑源今天晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，全案警方調查中。(圖／記者郭俊暉，2020.06.06)
▲高雄市議會議長許崑源今天晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，全案警方調查中。(圖／記者郭俊暉，2020.06.06)
高雄市議會議長許崑源今天晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，全案警方調查中；由於正值高雄市長韓國瑜遭罷免通過後，引起外界關注。許崑源在罷免案結果出爐後，於臉書（Facebook）貼文說：「這一次，誰會是贏家？」

▲▲國民黨高雄市議會議長許崑源，今(6)日晚間驚傳從住處墜樓身亡，享壽63歲。警方獲報正封鎖現場調查。(圖／記者郭俊暉，2020.06.06)
▲國民黨高雄市議會議長許崑源，今(6)日晚間驚傳從住處墜樓身亡，享壽63歲。警方獲報正封鎖現場調查。(圖／記者郭俊暉，2020.06.06)
許崑源民國47年生於高雄市苓雅區，許崑源三歲喪父，十三歲喪母，比他大十六歲的兄長許昆龍長兄如父地照料許崑源其後追隨兄長投入黨外運動，立志打倒當時中國國民黨的威權政治體制，曾參與美麗島事件，更是民主進步黨創黨後首任高雄市黨部主任委員（1980年代），是高雄市政壇早期舉足輕重的本土代表。

▲▲許崑源近期因腦部中風，眼力、聽力受損，手術後視力恢復良好，在與韓國瑜有關的重要議程時，均坐鎮議場關心，共同與韓國瑜度過考驗。(圖／記者張文晃)
▲許崑源近期因腦部中風，眼力、聽力受損，手術後視力恢復良好，在與韓國瑜有關的重要議程時，均坐鎮議場關心，共同與韓國瑜度過考驗。(圖／記者張文晃)
2008年力挺國民黨總統候選人馬英九，後加入國民黨，高雄縣市合併後第一屆高雄市議會成立，他當選議長，但這屆議長對當時市長陳菊及團隊嚴格監督，在第2屆市長及市議員選舉時，陳菊團隊和民進黨全力衝刺，拿下議會多數，民進黨在高雄首次完全執政。

第3屆市長和議員選舉，許崑源在韓國瑜還不被看好時就力挺韓，韓國瑜旋風讓國民黨再度拿下議會多數，許崑源也再度坐上議長之位。

不過，許崑源近期因腦部中風，眼力、聽力受損，手術後視力恢復良好，但據了解耳朵易受雜音干擾，致無法主持議事，但在與韓國瑜有關的重要議程時，均坐鎮議場關心，也數度在議長室掌握整個議程，共同與韓國瑜度過考驗。

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