高市議長許崑源墜樓身亡雄檢相驗後　家屬盼勿以訛傳訛

高雄市議長許崑源於市長韓國瑜確定被罷免後，昨(6)日晚間於住處17樓墜樓身亡，遺體送至九龍殯儀館，雄檢襄閲主任檢察官曾靖雅今(7)日表示，高市議長之死現場並未發現遺書，檢方持續了解中，家屬對議長的死亡沒有特別意見，暫時沒有複驗的考慮，法醫依程序血液採檢送驗。
高雄地檢署於民國109年6月6日晚間10時許，接獲警方通報高雄市議會議長許崑源自17樓住處房間墜樓身亡，旋即指派主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮前往現場指揮高雄市政府警察局苓雅分局進行採證。(7)日凌晨1時許結束勘驗後，主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮率同法醫前往殯儀館進行相驗，於凌晨2時40分許完成相驗。
在檢察官完成相驗後，市議員宋立彬代表許崑源家屬代表明彬向所有關心議長的各界人士表達感謝，並對於有媒體不實報導及網路傳言「全都是子虛烏有」，請大家不要以訛傳訛，家屬保留法律追訴權，不要再消費許議長，請以往生者為大。
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