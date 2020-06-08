台中五路齊發拚國旅　殺破盤價加碼好禮

6月7日新冠肺炎防疫措施大解封，台中市政府與觀光業者攜手搶攻國旅市場，「安心旅遊首選台中！」觀光旅遊局公布「三大策略」與「五路齊發」觀光振興方案，規劃透過「擴大觀光行銷宣傳推廣」、「吸引國旅團及散客造訪」、「提升觀光從業人員職能」三大策略，配合五大執行方略，陸續將投入千萬預算，預期誘客國旅100萬旅次，預期創造50億觀光產值。

在台灣新冠疫情逐漸趨緩後，市府觀旅局積極整合台中觀光相關各公協會、台灣國旅協會、台灣各大旅行社資源，今(8)日記者會上強打第一波台中國旅行銷優惠方案，彙集近百家觀光業者優惠方案，超過百條台中及中台灣精選遊程；旅宿業買一送二或送三的下殺破盤，還加碼在地好禮、體驗優惠券與兌換券等；遊樂業部分水樂園第2人20元；針對客群祭出防疫超值專案；台中精緻遊程有4人同行1人免費、2日遊程折價4,500元等超殺限時限量優惠。

觀旅局長林筱淇表示，疫情明顯趨緩，國旅前景一片看好，與觀光業界一同打拼振興國旅觀光。林筱淇強調，過往旅宿業、觀光遊樂業、旅行業習慣單打獨鬥，削價競爭的結果反而影響整體收益。為了協助業界永續發展，觀旅局積極向業界請益，凝聚共識並確立三大策略方針後，制定五大方略：擴大行銷宣傳；強化業者合作，加速異業結盟；結合商品線上/線下行銷；推動觀光公車；輔導產業轉型，提升數位行銷職能。

在後疫情時代，台中觀旅局將扮演整合觀光旅遊業界資源，串連旅宿、觀光遊樂、溫泉、觀光工廠、伴手禮等產業，針對中央振興券與補助方案，整合推出國旅平日旅遊超值方案，透過產業電商化及宣傳，提高產品曝光度、創造討論聲量，協助觀光產業數位行銷轉型，以共好多贏思維模式與業者攜手共進，擦亮台中「觀光首都」城市品牌。