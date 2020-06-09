船艦產業本土化　海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨

▲台灣國際造船公司建造海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨儀式，由海軍司令部司令劉志斌上將(左)與台灣國際造船公司董事長鄭文隆(右)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2020.06.09)

台灣國際造船公司於今(9)日上午，在該公司高雄廠，舉行海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨儀式，預定於111年4月12日完工交船，加入運輸任務。台灣國際造船公司建造海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨儀式，是由海軍司令部司令劉志斌上將與台灣國際造船公司董事長鄭文隆共同主持。台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，這艘由國防部委由該公司建造的海軍新型兩棲船塢運輸艦，於107年4月13日簽約，合約交期111年4月12日，全案價金46.35億元，該艦已於108年5月6日開工，5月22日已完成首兩船段建造及第二階段(安龍節點)工作報告驗收，達成安放龍骨條件，預計可申領第三期款新台幣13億9050萬元，將為台船帶來可觀營收。鄭文隆指出，新型兩棲船塢運輸艦(LPD,Landing Platform Dock)為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中指標型建案，該艦全長153公尺，滿載排水量10,600噸，平時主要任務為外(離)島物資運補及人員運輸，以及因應天然災害執行救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援工作，戰時任務則為編成兩棲特遣部隊遂行兩棲作戰任務，執行增(應)援及規復外(離)島作戰與擔任海上機動野戰醫院等任務。鄭文隆並指出，該公司積極配合政府國艦國造政策，除了執行海軍LPD案機能設計、細部設計及建造工程外，另有海巡署4000噸級巡防艦4艘統包採購案，以及在基隆廠區100噸級巡防救難艇15艘(已交1艘)、1000噸級巡防艦6艘正建造中，期盼由國艦國造案來提升國內就業及經濟發展，以及穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，做政府船艦產業本土化政策的重要推手。