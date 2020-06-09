影／真夭壽！再過3天可收成的絲瓜　一夜慘遭滅門

▲埔鹽鄉角樹村張姓農民種有2.3分地大的絲瓜園，瓜園內的70株瓜藤竟全遭砍斷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

再過3天就可以收成了，卻遭人下毒手！彰化縣埔鹽鄉角樹村一處絲瓜園，瓜園內的70株瓜藤竟全遭砍斷，絲瓜已經開始萎縮，張姓農民氣得趕緊報警

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張姓農民看著掉下來枯黃的絲瓜相當痛心，表示自己也沒有與人結怨，就要採收的絲瓜竟然被人斬首，警方說，目前已掌握特定人士，積極偵辦。

▲埔鹽鄉角樹村一處絲瓜園，瓜園內的70株瓜藤竟全遭砍斷，絲瓜已經開始萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

張姓農民前天清晨巡視絲瓜園時，赫然發現瓜葉枯萎，往下一看，瓜藤竟直接遭砍斷，算一算一共有70株遭砍斷毀損，農民說，最近因為下雨蔬菜價高，再過3天就要收成，沒想到種在網室內的絲瓜一夕之間被砍掉這麼多，全部都要重新種植，損失至少20萬元，不知道該怎麼生活了。

張姓農民表示，大前天從田裡回家時還一切正常，前天一早到田裡就發現全區被割斷了，該絲瓜田約有2.3分，因目前絲瓜價高，1斤市價約30元，不僅因為再過幾天就要收成，損失這次收成，整株瓜藤都毀了、要重種。

▲埔鹽鄉長許文萍前往關心，她抓著被砍斷的絲瓜藤詢問農民，能否有再接回的可能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

埔鹽鄉長許文萍得知也前往關心，她抓著被砍斷的絲瓜藤詢問農民，能否有再接回的可能，農民無奈表示不可能，斷根就存活不了了，許文萍說，農民辛苦栽種的果實，就這樣被有心人士直接砍斷破壞，不管有什麼深仇大恨，呼籲民眾要理性面對，這樣不僅讓農民損失慘重，自己也可能要面對相關法律責任，得不償失，許文萍譴責兇手惡劣至極，將盡力協助農民。

▲張姓農民看著掉下來枯黃的絲瓜相當痛心，沒想到種在網室內的絲瓜一夕之間被砍掉這麼多。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

埔鹽派出所所長陳勝文表示，張姓農友報案表示，大約有70株絲瓜被破壞，據他表示，質疑可能是日前有農友來找他，表示可以幫忙賣絲瓜，但言談間有發生嫌隙，可能因此遭挾怨報復，目前警方已找握可疑人事。