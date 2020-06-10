影／花藝教室上課囉　阿美老師至湖南國小教插花

▲彰化縣長王惠美化身阿美老師至溪湖鎮湖南國小教導小學生插花，小朋友完成獨一無二的作品，通通讓小朋友帶回家擺設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

阿美花藝教室上課囉！彰化縣長王惠美今（10）日化身阿美老師至溪湖鎮湖南國小教導小學生插花，王惠美說，鼓勵學生培養欣賞花卉美好之餘，也藉由親手完成花藝作品的成就感，多多接觸花卉，使用花進而愛上花，小朋友完成獨一無二的作品，通通讓小朋友帶回家擺設。

▲王惠美表示，將花藝帶進校園內，透過美的教學，讓孩子與家長體驗插花樂趣，進而看花賞花愛花插花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

王惠美表示，為了協助花農，本月開始將花藝帶進校園內，透過美的教學，讓孩子與家長體驗插花樂趣，進而看花賞花愛花插花，讓生活處處有花朵、處處有氣氛，王惠美說，農委會補助加縣府配合款3000萬元，讓8萬名中小學生學習花藝、花卉裝飾各火車站。

王惠美指出，彰化係全臺唯一花卉地產地銷縣市，花農栽培技術純熟，花卉種植面積約980公頃，生產量佔全國25.6%，因今年花卉種植面積產量增加，所生產的花卉產量多供給充足、貨源穩定、花色、花形眾多、品質優良且價格穩定，非洲菊、康乃馨、玫瑰、洋桔梗是生產重鎮，菊花產量占全台總產量9成5，也成為校園花材包推廣的主要材料。

▲溪湖鎮長楊瑞珠、縣議員陳玉姬等人也都充當一日學員在校園內學插花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

王惠美說，彰化縣花卉總面積達980公頃，生產量佔全國的三成，除了菊花產量占全台總產量9成5之外，非洲菊、康乃馨、玫瑰、洋桔梗是生產重鎮，彰化縣是全國唯一地產地銷的縣市，有的更外銷至日本，彰化花卉品質優良，民眾不僅可直接到永靖、田尾等產地採購，也可透過網路電商平臺小三美日之彰化優鮮專區選購。

王惠美強調，彰化縣政府照顧教育每個面向，推動跨領域美感教育，引導學生多角化的學習視野，進而提升學生賞美、審美、鑑美之能力，提升全民跨領域美學素養，豐富學生學習內涵。

這次推動「彰顯花都．美育扎根」校園花卉教育，感謝各級學校行動力挺，讓彰化在地產業的優質花卉能深入校園、多元運用，創造出雙贏局面，也為防疫新生活注入一劑新活力。