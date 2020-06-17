一部機車凸全嘉　Rilink 驛起+App快樂行

運用最新科技、從使用者的需求出發，「Rilink 驛起+」利用大家都有的手機，打造出機車出租、機車維修、旅館、旅行業、超商、小吃業者的異業結盟數位生態圈，讓機車族享受各種不同優惠，更提供機車行掌握數位轉型的機會，這就是於嘉義出現新型態的智慧租車模式。嘉義市獨步領先全國各地，推出新型態的機車數位服務平台「Rilink 驛起+」App，服務內容導入數位服務技術，整合線上線下消費通路，6月17日正式亮相，黃敏惠除率先下載APP，號召大家一起註冊拿優惠外，還讚許表示，嘉義就是這麼努力打拼的城市，大家一起發揮創意，讓嘉義市的特色發光發亮，讓所有人「來到嘉、愛上嘉」。Rilink 驛起+的意義，就是ride link也是right link，以機車為核心把食、住、行的廠商串連起來，利用年輕人最熱愛的手機與行動支付，來服務廣大的機車族群。也讓來嘉義市旅遊的觀光客，享受最便捷又最在地的各式服務。以後到嘉義觀光旅遊，只要透過手機App「Rilink 驛起+」預約，就能夠到當地合作飯店或車行使用「智慧租機車」服務；使用者到平台合作商家，使用APP內建支付功能，也能累積點數折抵租車費用，同時針對在地居民更有好康，在「Rilink 驛起+」合作車行購車後，往後機車需要維修、換油等基礎保養，都能在App內累積點數做回饋，其目標就是無論是觀光客或是在地居民，通通皆能透過App消費受惠。