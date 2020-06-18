冬病可以夏治？長庚中醫要讓冬天加重的過敏服服貼貼

▲

﹔

▲三伏貼是中醫外治療法，於夏天三伏天時節進行穴位貼敷治療保養。今年三伏日的初伏為7月16日、中伏為7月26日、末伏為8月15日。（圖／長庚醫院提供）

因天冷或冬天病情會加重不適的過敏體質、虛寒體質，嘉義長庚醫院中醫科楊佩蓉醫師提出用「三伏貼中醫外治療法」，在夏天的三伏天時節進行穴位貼敷治療保養，可減緩慢性支氣管炎、哮喘、反覆上呼吸道感染、過敏性鼻炎、腸胃虛弱、四肢冰冷、欲孕者等冬天更加不適的症狀。長庚醫院最近門診有位患有呼吸道過敏的8歲劉小弟，因天氣炎熱，晚上睡覺吹了一整夜的冷氣，導致鼻塞、咳嗽，早晨起床又打噴嚏流鼻水的，不僅影響夜間睡眠品質，白天一整天也精神不濟，注意力不集中，加上劉小弟胃口不佳，體型瘦小，黑眼圈很重，抵抗力不好常感冒，天氣變化又容易手腳冰冷，經諮詢中醫師後，除口服藥物外，也採用中醫外用穴位貼敷「三伏貼」治療，再搭配日常生活作息及飲食調整後，劉小弟呼吸道症狀大幅減輕，且胃口改善，感冒次數也明顯減少。楊佩蓉表示，三伏貼是中醫外治療法，於夏天三伏天時節進行穴位貼敷治療保養今年三伏日的初伏為7月16日、中伏為7月26日、末伏為8月15日。由於此段日子是一年當中天氣最熱、陽氣最盛的時期，主要是運用對皮膚有刺激或治療作用的溫熱性中藥，如甘遂、細辛、延胡索、白芥子等製成藥餅，敷貼於相應穴位上，包括大椎、風門、肺俞等，根據中醫「春夏養陽」，「寒者熱之」的原則，及「天人相應」、「冬病夏治」的觀念，利用經絡與氣血的運行，到達相關臟腑而發揮作用，並補養陽氣，增進對抗病邪的能力，達到預防秋冬時節好發疾病的產生。楊佩蓉醫師指出，三伏貼適用對象為凡過敏體質、虛寒體質、尤其是疾病症狀會因天冷或冬天加重，亦或怕針藥的患者也可考慮用穴位貼敷調理，包括慢性支氣管炎、哮喘、反覆上呼吸道感染、過敏性鼻炎、腸胃虛弱、四肢冰冷、欲孕者等皆可。楊醫師提醒，貼敷時間可依三伏日或前後一兩天，或於夏至後擇日敷貼3至6次，每次間隔1至2週。但孕婦、皮膚敏感、發燒或外感風熱患者則較不適合貼敷。另貼敷時間不宜過久，大人不超過4小時、小孩不超過2小時，若敷藥處皮膚已有紅腫搔癢刺痛，需立即撕下藥材，並依醫師指示搭配中藥膏外敷。