宜蘭鐵路高架　陳歐珀：爭取中央全額負擔

宜蘭縣鐵路高架已獲交通部核准，目前正等行政院拍板定案，由於鐵路高架總經費高達252億元，地方負擔14％，也就是縣府必須負擔55億元，縣議員劉添梧擔心造成縣府財政壓力，建議立委陳歐珀向中央爭取全額負擔，陳歐珀表示，將於下會期提案。民進黨立法委員陳歐珀今（18）日上午指示其服務處執行長，曾經擔任四區工程處處長的廖吳章向宜蘭縣議會民進黨團成員報告宜蘭縣重要交通建設，縣議員劉添梧特別利用這個機會請陳歐珀向中央爭取宜蘭鐵路高架經費全額由中央負擔。劉添梧表示，高鐵、東部快鐵將在宜蘭會合，這兩項都是中央的交通政策，也都由中央全額負擔建設經費，而鐵路高架，因為自償率的關係，宜蘭縣必須負擔14％，劉添梧說，宜蘭縣是窮縣，看中央能否與高鐵、東部快鐵一併多負擔一點費用。對此，陳歐珀表示，如果以目前的自償率，宜蘭鐵路高架將遙遙無期，而之前花蓮縣籍的立委傅焜萁曾找過他談及這個問題，由於東部快鐵是交通部主管的環島鐵路網，因此，看能否以這個理由讓宜蘭縣不用負擔鐵路高架的費用。陳歐珀說，下會期他會正式提案爭取。而據縣府對於鐵路高架的財務規劃，55億將分9年支應，前兩年每年約7億，第三年起每年約6億，最後兩年則是4億。如果這筆經費由中央全額負擔，將會宜蘭縣省下大筆財源。