83歲嬤「心臟掉到肚子」？ 發現棒球般大腹主動脈瘤

肚子怎麼會有心跳聲？新竹一名83歲阿嬤從20年前開始就感覺肚子「噗通噗通」的，和心跳的感覺一樣，但因無任何不適未就醫檢查，直到最近常頭暈、求診中國醫藥大學新竹附設醫院，經醫師確診是「腹主動脈瘤」，有破裂致死的危機，透過「主動脈套膜支架放置手術」，阿嬤3天就出院，恢復正常作息。





中醫大新竹附醫心臟外科主任翁啟峰表示，阿嬤的腹主動脈瘤非常巨大，約棒球大小，一般大於5公分以上的腹主動脈瘤需手術處理，恐有破裂致死的危機，必須積極治療。心臟團隊為阿嬤進行手術時，運用舒眠麻醉避免氣管插管帶來的不舒服，且僅以兩處0.5公分的微創傷口，取代傳統需要開腹、大傷口造成病患不舒服的手術。



翁啟峰指出，當主動脈進入腹腔後則稱之為腹主動脈，當血管逐漸老化退化、或有感染、發炎、結締組織疾病，造成血管壁變形膨大，之後便形成腹主動脈瘤。腹主動脈瘤隔著肚皮，跟著心臟一起跳動，才讓阿嬤感覺「我的心臟掉到肚子！」





翁啟峰表示，年紀大於65歲、有吸菸、或是有高血壓、高血脂、感染及發炎，或是有家族史的人是屬於高危險族群者，較易得到此種疾病。大部分的病人沒有明顯症狀，倘若發現腹部不適、食欲不振、腹痛、背痛或腰痛就要儘速就醫。



