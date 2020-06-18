文青走跳必備　一卡逛遍國內18個超夯博物館

「走！我們放假一起去逛博物館！」隨著疫情的趨緩，加上總統蔡英文強力推動振興國旅政策的加持下，國內的旅遊大解封；國立故宮博物院所發行的「愛臺灣博物館卡」，6月初推出買卡送潮包的活動造成搶購，為此緊急再加碼數量至5000個。
「愛臺灣博物館卡」是全台唯一博物館卡，合作的博物館皆是國內指標性的博物館，包含故宮北院、故宮南院、科教館、奇美博物館、高雄科工館、國立海洋科技博物館、國立臺灣博物館、土銀展示館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立自然科學博物館等全台18個博物館區。
國立故宮博物院表示，「效期送很大的活動」的活動只到6月30為止，買年卡加贈180天效期、買季卡加贈90天效期，等於只要花650元購買一般年卡，就能擁有545天無限暢遊國內18個超夯博物館的優惠；記得一定要在6月30日前買卡、且持卡感應入館使用，就可以免費再多逛半年或一季，絕對是暑期親子出遊、文青走跳必備的一張神卡。
國立故宮博物院說，「愛臺灣博物館卡」買卡送潮包的活動反應熱烈，為此緊急再加碼數量至5000個，希望讓更多消費者有機會獲得有台灣LV之稱的「我就菜茄芷袋」；針對暑期也即將推出多項「免費報名」的體驗和手作課程，請網友可以密切專注「愛臺灣博物館卡─Facebook粉絲專頁」，並在6月30日前先將卡片買好備好，7月立刻手刀報名去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。