林龍吟導演宣傳嘉義海區之美　公開分享場景秘境

在嘉義縣濱海的東石鄉網寮村等地取景拍攝的「蚵豐村」電影，榮獲「奇布蒂」獎的國片導演林龍吟，今(19)日應嘉義縣長翁章梁的邀請，到東石向禾休閒漁場宣傳嘉義海區之美，並首次公開分享電影內的場景秘境，請民眾一同來嘉探索。榮獲「奇布蒂」獎的國片「蚵豐村」，場景以嘉義縣濱海東石鄉網寮村為主要拍攝地點，目前正上線熱映中，已經吸引不少遊客到嘉義海區追劇。疫情趨緩，為宣傳嘉義海區之美，翁章梁特別邀請林龍吟導演下鄉，首次公開分享「蚵豐村」電影內的場景秘境，一起推展「安心吃、安心住、安心遊」，一掃疫情陰霾。林龍吟導演，畢業於政治大學外交學系後，旅居歐洲，取得捷克布拉格影視學院電影導演碩士，身兼導演、電影與平面攝影師，創作曾獲多項大獎。「蚵豐村」電影拍攝場景，多置在嘉義東石鄉以養殖蚵業為主要營生的網寮村，還有廢棄鹽田、王船祭、觀光膠筏與沙洲、蚵田等等嘉義海邊在地樸實無華的風情。翁章梁表示，東石鮮蚵聞名全國，是當地最重要的一級產業之一，沿海也有許多好玩的遊程及秘境。如高人氣的「高跟鞋教堂」、「東石漁人碼頭」、「鰲鼓濕地」、「白水湖」，東石著名的「吳氏蚵捲」、「余順豐觀光工廠」等。透過「蚵豐村」影片呈現在大螢幕，讓嘉義之美被更多人看到。