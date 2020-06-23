發行18年的府城觀光護照確定停刊　民眾不捨

台南市觀光協會自成立至今，20多年來整合民間力量，協助政府部門舉辦各種地方性主題活動，帶動觀光產業發展，連續發行18年的府城觀光護照，確定停刊，將自今（109）年12月31日使用期限屆滿，走入歷史，讓許多粉絲備感不捨。台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，協會每年發行府城觀光護照，內容豐富，除了介紹台南地區四季活動、玩樂夜市、博物館巡禮、西拉雅風景區、雲嘉南濱海國家風景區、台南八大文化園區等旅遊資訊外，甚至附贈美食、住宿、古蹟等折價、抵用券。台南市連辦兩屆元宵燈會，活動期間大批遊客湧入，衝高府城觀光護照的買氣，年銷量達3萬本，是平時的3倍，10餘年來，只要南市辦理大型活動，就會帶動護照業績，觀光推展效益顯著，由於護照內容涵蓋美食、住宿、交通、古蹟文化、生態、休閒娛樂等，而府城觀光護照每本售價僅維持990元，從未調漲。尤鎰鋒指出，環境變遷，各項成本支出倍數增加，入不敷出，幾經考量，決定於年底劃下完美句點，不再發行。尤鎰鋒也說，最後一期的府城觀光護照，使用期限至今年12月31日止，不少粉絲紛紛搶購留念，護照內容住宿券以持照入住台南富信大飯店最為優惠，不分平假日，普通客房僅需500元，再贈送兩份早餐。烏山頭風景區雙人持照入園，每人僅需60元；頑皮世界野生動物園門票憑護照購票只要250元，一次限購兩張，台南商務會館道地港味現點現做，憑護照截角，點心類商品五折優惠。