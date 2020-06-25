後浦市集吸人氣　立蛋比賽最大獎純金「黃金蛋」

為加疫後速經濟復甦，金門後浦商圈即(25)日一連四起推出特色市集，並辦理「消費集章摸彩活動」與「蛋立來（等你來）來立蛋大賽」，最大獎可獲得純金「黃金蛋」乙顆，邀請地區民眾及遊客在端午連假期間一起來逛逛。
隨著國內旅遊逐步加溫，金門地區中小型店家也慢慢看到市場復甦的曙光，在經濟部中小企業處、縣政府與金城鎮公所的協助下，後浦商圈於端午節連假期間推出特色市集，並辦理「消費集章摸彩活動」。
後浦商圈表示，民眾於 6月25日15時起至6月28日晚上8時止，可至總兵署前廣場之活動服務台索取消費集章券（總兵署6月25日下午15時起提供索取、後浦十六藝文特區6月26日下午16時起提供索取），活動期間在後浦商圈內店家或文創市集內消費集滿五格戳章，將摸彩聯投入總兵署前廣場活動服務台之摸彩箱內，連續四天晚上都將抽出消費加碼獎品，並公布於後浦商圈粉絲專頁上。
此外，為鼓勵使用台灣pay、LINEPAY、街口支付等台灣行動支付平台付款，單張集章卡使用行動支付消費滿兩格，則可投入行動支付專屬摸彩箱，有機會獲得電視、３C產品、金門高粱酒等加碼大獎。
配合端午節慶，活動現場同時辦理「蛋立來（等你來）來立蛋大賽」，完成報名且符合參與立蛋規則之參賽者，將可獲得「花帔涼感巾」乙條，每場次勝出者，都可獲贈鮮雞蛋兌換券乙張（雞蛋10顆），若獲得立蛋大賽冠軍者，更可獲得純金「黃金蛋」乙顆，後浦商圈歡迎端節期間大家前來逗熱鬧。
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