罷王總部成立　發起人唐平榮：希望中壢人支持！

▲唐平榮說罷王第一階段已達標，但成功罷王需要8萬多票，非常需要中壢人的支持才能成功。（圖／記者李春台攝, 2020.06.30）

罷免桃園市議員王浩宇的聲量，從網路號召化為實體組織，今(30)日在中壢區中原路正式成立「罷王總部」；發起人財團法人公益傳播基金會執行長唐平榮強調，這是一場公民自覺運動，並表示罷王總部已經與「嘖嘖群募平台」結合，希望除了中壢以外的民眾，也能讓外縣市的民眾透過平台支援這場罷王運動。唐平榮表示，單身的時候只想到自己，但有小孩之後就會想到小孩子以後所處的環境，看到王在網路上一開始他做的很好，PO一些地方相關資訊，但後來卻越來越走偏，都發文寫一些族群對立、政治的造謠抹黑去打擊政敵，用一些沒有事實根據去霸凌網友。唐平榮說，當時去成立這個罷王粉專，完全就只想讓他(王浩宇)有個警惕的作用，並沒有真的想要(罷免)，慢慢這個粉專從幾百人到幾千人，到現在將近六萬人。唐也指出，因為當時沒有去罷免他，但後來全台灣的民眾對於這種造謠抹黑的言論和這種扭曲的價值，越來越不能接受。唐平榮認為既然有那麼多民眾支持，這麼多公民願意站出來，去終結這種錯誤扭曲的價值，身為發起人應該要自己挺身而出站出來，號召大家去完成這場神聖的運動。唐平榮強調，現階段都是他自己先自掏腰包，但是他今天也宣布，罷王總部已經跟嘖嘖群募平台已經合作了，如果很幸運的話，今天群募平台就可以上線，可以在該平台上搜尋罷免王浩宇。唐平榮相信全台灣除了中壢民眾以外的民眾也想要去支持這場活動，罷王總部現在有非常多需要大家幫助的地方，包括文宣、總部人員及相關設施。如果沒有大家的支持，他相信這場運動會打的非常資源不對襯。