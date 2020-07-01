青春專案起跑　為青少年守護快樂暑假

▲市府各相關單位於市警局舉行青春專案誓師大會。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.30）

▲市警局協同各單位至幾家KTV進行查檢。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.30）

▲嘉義市長、副市長親至KTV包廂宣導青春專案。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.30）

「暑期保護青少年—青春專案」30日晚間正式起跑，警察單位針對易衍生青少年不良行為之娛樂場所，進行全面性臨檢等盤查勤務，隨後市警局也協同各單位至幾家KTV進行查檢，以確保暑假期間青少年安全活動空間。嘉義市警局表示，青春專案規劃｢淨化妨害青少年成長環境」、｢防制青少年被害」、｢犯罪預防宣導」等三大工作主軸，除加強勸導青少年偏差行為、並積極檢肅少年毒品、幫派犯罪、加強查察兒少性剝削、網路犯罪、取締販售菸品予未滿18歲青少年之業者及違法、違規場所等外，並結合民間團體力量於青少年常用網路工具如部落格、臉書，加強宣導「不要吸毒、不要霸凌、不要參加幫派、不要援交、不要危險駕車、不要求職受騙」等，更積極規劃知識性、休閒性的學習課程活動，以培養青少年參與正當休閒活動的觀念。嘉義市長黃敏惠說，暑假快到了，暑期保護青少年的青春專案也要開始正式起跑，青少年的安全要及早來宣導，我們結合警力和市府跨局處的宣導，共同與家長、民間的力量一起關心孩子，讓他們有多一點的安全；今年雖然沒有做排名的排比，但是我們依然不放鬆，捍衛青少年的安全。嘉義市警察局長張樹德指出，青少年是我們國家未來的棟樑，各單位將持續執行聯合稽查及各項保護青少年勤務措施，也呼籲社會大眾共同關心青少年安全問題，共同營造優質的成長環境，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。