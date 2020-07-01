明德新村「轉角壹貳壹」　複合型沙龍空間體驗眷村過往

隱身於明德新村眷村轉角處的12-1號，由高雄市立歷史博物館將原有眷舍重新打造，規劃5大展區成為複合型沙龍空間， 「轉角壹貳壹」透過展覽歷史文物、原住戶的老物件，以及閱讀書香與多媒體視聽，讓民眾在靜謐的轉角眷舍，體會眷村過往歷史、文化故事，共享眷村迷人風華，免費開放民眾參觀。



▲左營明德新村12-1號推出新空間「轉角壹貳壹」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.30）

左營明德新村12-1號推出新空間「轉角壹貳壹」，規劃「漫‧享活」、「閱‧書樂」、「觀‧藝展」、「視‧光影」與「眷‧時光」等5大區﹔在「觀‧藝展」空間中，首先推出與國立清華大學文物館籌備處合辦的「展望1949：中華民國渡海文物展」，60餘件珍貴書牘，包含前總統蔣中正、將軍邱清泉和政界重要人士等，以及同時代市井小民的信札，為這關鍵的1949年，留下重要的歷史憑證。這批珍貴的信札真跡，展出時間至7月底。



▲ 「觀‧藝展」空間中，首先推出與國立清華大學文物館籌備處合辦的「展望1949：中華民國渡海文物展」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.30）

「眷‧時光」展出12-1號原住戶江肇棠將軍一家的生活物件與照片，透過老照片，一同帶領民眾重回1960、70年代的眷村生活時光﹔原住戶江志豪述說小時候在眷村的生活，是一生中無法被磨滅的記憶，感謝文化局與高史博的策劃，讓他的家可以被保留下來，未來還能再回來看看走走。



▲左營明德新村12-1號推出新空間「轉角壹貳壹」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.30）

副局長蔡秀玉致詞時表示，今年開幕的明德5號「將軍好宅」及明德12-1號「轉角壹貳壹」的加入，讓「再見捌捌陸—臺灣眷村文化園區」更添風采。隨著防疫新生活展開及即將到來的暑假，歡迎大家來高雄眷村走走，認識臺灣多元的文化歷史。



