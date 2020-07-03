毒船翻覆　海巡向上溯源破獲運毒集團

▲海巡署艦隊分署等單位人員正在清點查獲的2、3級毒品數量。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲日翔12號觀光娛樂船在高雄港外海因機件故障，由海巡署艦隊分署高雄海巡隊拖回高雄港修護。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲日翔12號觀光娛樂船在高雄港外海運毒後，在巴士海峽翻覆，漂流至屏東縣恆春鎮後壁湖外海。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲日翔12號觀光娛樂船在高雄港外海運毒後，在巴士海峽翻覆，漂流至屏東縣恆春鎮後壁湖外海，由海巡署艦隊分署恆春海巡隊拖回後壁湖漁港。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海巡署艦隊分署會同檢警共同查獲日翔12號觀光娛樂船涉嫌走私市價新台幣10億元的2、3級毒品共761公斤，乃將涉案的李姓船長、許姓運輸仲介、莊姓接貨人帶回偵辦，並積極追緝在逃的張姓押貨人及李姓貨主代表到案。高雄地檢署是於108年底，接獲海洋委員會海巡署艦隊分署通報，日翔12號觀光娛樂船計畫自公海運毒母船處，接駁毒品來台，乃由緝毒專組主任檢察官李宛凌、檢察官童志曜指揮海巡署艦隊分署、南部分署及高雄市警局苓雅分局組成專案小組偵辦。被鎖定的日翔12號觀光娛樂船，在高雄港外海，卻因機件故障，由海巡署艦隊分署高雄海巡隊拖回高雄港修護。日翔12號觀光娛樂船，在高雄港修護後，李姓船長與張姓押貨人於109年4月14日傍晚駕駛日翔12號觀光娛樂船，自高雄港出發，於翌(15)日上午10時，在公海海域，自運毒母船搬運第2級毒品甲基安非他命649公斤及第三級毒品愷他命190公斤至該船艙內藏放，繼續駛往台東外海。當日翔12號船於4月18日行經巴士海峽時，因載重不均、海象不佳而翻覆，船上人員跳船逃生，而船隻則漂流至屏東縣恆春鎮後壁湖外海3浬處，由海巡署艦隊分署恆春海巡隊拖回後壁湖漁港。專案小組均全程監控及掌握該船所發生的狀況，為向上溯源，按兵不動，以救難名義掩護，將船隻拖帶返回後壁湖漁港，先在船艙內查獲第2級毒品甲基安非他命540包(毛重573.9公斤)、第3級毒品愷他命120包(毛重126公斤)，另於岸際陸續尋獲第2級毒品甲基安非他命9包(毛重8.6公斤)及第三級毒品愷他命50包(毛重52.7公斤)，毛重共計761.2公斤，市價約新台幣10億元，乃加以查扣處理。