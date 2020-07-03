邁向多元發展新局　後疫情時代台灣港務營運作為

▲台灣港務公司董事長李賢義說明該公司於今年新冠肺炎疫情衝擊下，在港口建設、營運、服務及招商方面的作為。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司在高雄港等港群發展郵輪業務，帶動地方觀光及經濟發展。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司在高雄港有效維持該港第6年千萬20呎貨櫃(TEU)的裝卸量。(資料照／記者黃守作攝)

台灣港務公司董事長李賢義今(3)日說明，港務公司於今(109)年新冠肺炎疫情衝擊下，在港口建設、營運、服務及招商方面的作為，讓社會大眾瞭解該公司與海運產業及在地居民共享港市合作的成果。台灣港務公司董事長李賢義表示，該公司面臨國際海運市場快速變化、鄰近國家港口激烈競爭，以及東南亞深水港口崛起、中美貿易戰、區域經濟興盛等外部環境之挑戰，去(108)年透過推動新闢航線、轉口、藍色公路等行銷措施，才有效維持高雄港第6年千萬20呎貨櫃(TEU)的裝卸量，旅運業務也達150萬人次，海港自由貿易港區貿易值達3,147億元，均同步成長。李賢義指出，該公司在多元業務發展方面，安平港遊艇碼頭A區已完成第1階段62席遊艇碼頭啟用，而離岸風電方面，首座專用碼頭也落腳在台中港2號碼頭，並啟用具國際標準之風能訓練中心，提供風電產業人才在地化訓練服務，至於新南向海外投資方面，也攜手我國業者完成2件海外投資布局，成果豐碩。李賢義也指出，今(109)年上半年至今，全球產業因受新冠肺炎疫情之影響，航港相關產業同受波及，該公司除積極配合中央政府投入防疫工作，亦透過相關紓困振興方案，協助航商業者維持業務營運動能，同時積極推動各項港埠建設，為下半年海運市場做足準備，並為未來港群發展，持續紮根強化作為，邁向多元發展新局。