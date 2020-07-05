影／口咽癌被誤認為中耳炎　確診為口咽癌第三期

▲彰化醫院耳鼻喉科檢查，赫然發現他的口咽壁長了一顆直徑3公分的惡性腫瘤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

有時耳痛並不代表就是耳朵出問題！彰化縣一名張姓老翁因中耳發炎，吃藥近半年都無法痊癒，5月初轉到衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科檢查，赫然發現他的口咽壁長了一顆直徑3公分的惡性腫瘤，若再晚一點發現，就可能危及性命。

▲正子攝影掃描，紅圈處可看出口咽癌位置。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.04）

82歲的張姓老翁日前感到耳內抽痛，診所診斷為中耳炎，但治療後病情不見好轉，經衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方檢查後確診為口咽癌第三期

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許嘉方表示，口咽癌可能伴隨耳部移轉性疼痛，恐被誤認為中耳炎，民眾要多加留意。

許嘉方說，老翁的病痛點確實在中耳，但他用內視鏡檢查，發現患者的左側口咽壁靠近扁桃腺下方有1顆腫塊，透過正子造影掃描顯示是1個約3公分的腫塊，經切片證實為第3期口咽癌。

▲82歲的張姓老翁（左）日前感到耳內抽痛，診所診斷為中耳炎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

考慮到張姓老翁年事已高，無法承受長時間的手術過程，決定採用化學治療及放射治療，目前張姓老翁接受每星期五天的治療來控制病情；許嘉方解釋，因口咽癌長在口腔後側的位置，加上早期症狀不明顯，通常患者難以察覺，等到出現吞嚥困難、出血或耳部轉移性疼痛等症狀，又可能出現像 張姓老翁這樣誤診的情況發生，使患者往往錯過黃金治療期。

▲老翁的病痛點確實在中耳，但他用內視鏡檢查，發現患者的左側口咽壁靠近扁桃腺下方有1顆腫塊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

許嘉方強調，近年，口咽癌、口腔癌等頭頸類癌症患者有年輕化的趨勢，而「香檳酒」，也就是香菸、檳榔和酒，被視為罹患頭頸類癌症相當重要的因素，尤其是檳榔，有九成的頭頸類癌症患者都曾接觸過，所以，最好對這些東西敬而遠之；另外，國健署針對30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾，提供每2年1次的口腔黏膜檢查補助，以達到早期發現早期治療的成效。