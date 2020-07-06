嘉香最科學　科學168教育博覽會7月16日登場

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▲活動中，學生透過趣味闖關學習自然科學相關知識。（圖/資料照片）

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嘉義市一年一度的「科學168教育博覽會」，將在7月16日至20日期間盛大舉行，今年融入「氣味」元素，以「嘉香最科學」為題，從在地特色挖掘出人們日常生活中熟悉的香，並連結其中的生活科學，打造不同以往的科學體驗，喜愛科學168的大朋友、小朋友可以手刀預備參加。「科學168教育博覽會」從五月相關活動已陸續開跑，舉辦多年的「五月科學月」，是嘉義市內國中小學的暖身活動，以迎接每年暑假最精采的科學慶典超過10間學校辦理校內闖關活動，各項關卡內容為嘉義大學教授連經憶帶領學生精心設計而成，由學長姊擔綱關主，學弟妹在老師帶領下挑戰破關，怎麼用筷子將裝滿米的罐子提起，裝著綠豆的易開罐居然斜立在桌上，關卡富挑戰性且貼近生活，讓孩子從趣味遊玩經驗中認識學習自然科學相關知識。參與學校也將規劃各具特色的科學營隊，僑平國小於7月20日至7月24日舉辦為期五天的「僑平科學創客營」，使用Micro:bit微型電腦開發版進行程式設計教學，也有葉脈書籤、浮沉子與機關王機構裝置等多樣化課程，滿足孩子們無止盡的好奇心博愛國小也於7月21日至7月24日舉辦「科學魔力課」與「雷雕文創」兩個營隊，除了透過噴氣小船、液壓挖土機與降落傘等科學玩具裡認識各種「力」之外，也能發揮創意，藉由雷雕工具創作明信片、雷雕小車與鑰匙圈等文創小物，豐富的課程等著孩子們報名參與。在教育博覽會期間，也將於港坪國小、港坪運動公園、港坪風雨球場與周遭活動場地，舉辦科普教室、科學闖關體驗、定向越野、創客展演、誰是積木王競賽、生活科技競賽、桌遊嘉年華與主題特展等系列活動，多元精采的內容讓孩子們動手玩、做中學，教育不放假，歡迎家長們帶著孩子參與這場科學盛會。