台南清潔隊員上班溜回家摸魚　離譜行徑長達10年

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▲舉報者指出，陳男違反工作規定，曠工時數累計遠超過14天，已符合解僱要件。（圖／記者陳聖璋翻攝）

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▲陳男上班時間偷溜回家休息，已是公開的秘密。（圖／記者陳聖璋翻攝）

台南市環保局清潔隊安南區隊陳姓隊員遭舉報，上班時間違反規定，溜回家休息，期間疑長達10年，前任蔡姓區隊長也曾接獲檢舉，卻疑似忌憚陳男的後台，不了了之舉報者耗費1年多的時間再度進行蒐證，但擔心又像先前一樣，被主管「吃案」。據了解，遭舉報的陳男已有12年的年資，在清潔隊掃地班騎士隊，負責騎車撿拾道路垃圾，依工作規定，上班時間每工作50分鐘休息10分鐘，休息時間不得離開工作路線，而陳男負責的工作路線距他家很近，陳男趁地利之便，上班時間騎公務車回家「休息」，每次都超過1個小時，舉報者說，甚至假日加班，陳男溜回家，就在家待一整個下午，這樣「曠工」的行為，已長達10年之久。舉報者表示，清潔隊隊員每個人都知道，掃地班騎士隊是爽缺，不但工作內容輕鬆，且安排的工作路線都離住家不遠；安南區隊掃地班騎士隊只有2個隊員，另一位年資僅2、3年的吳姓隊員有樣學樣，上班時間也偷溜回家休息。安南區隊的人幾乎都知道陳男的離譜行徑，但是陳男敢有恃無恐，公然在上班時間回家摸魚，疑似陳男仗恃有後台舉報者指出，前任蔡姓隊長接獲檢舉，不聞不問，這次耗費苦心，花了1年多的時間蒐證，不敢再向上面舉報，就是怕又被「吃案」，因此，才找媒體投訴。舉報者說，依「台南市政府環境保護局勞工工作規則」第23條第2款「在工作時間未經准許及辦理請假手續，無正當理由擅離工作崗位或外出者，以曠工論」，陳男犯行應屬「曠工」；又依第58條第6款「無正當理由繼續曠工3日，或1個月內曠工達6日，或依勞動契約之約定全年累積達14天者」，得不經預告終止勞動契約（解僱），陳男於上班時間溜回家摸魚，期間長達10年之久，累計之曠工時數早已遠遠超過14天，符合解僱之要件。環保局局長謝世傑表示，將依相關事證啟動調查，經查屬實，依情節輕重懲處，輕者記過且降調為臨時人員，調離原單位並調換職務，情節嚴重者，即予解僱，謝世傑強調，「不管後台是誰，證據到哪裡，就辦到哪裡，絕不寬貸」。安南區隊隊長周麟豐也說，針對舉報內容完全不知悉，待拿到相關證據後，將進行徹查，經查屬實，「該怎麼懲處就怎麼懲處，不會吃案」。