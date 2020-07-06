水科技領軍分享　加工區管理處推動園區廠商創新轉型

經濟部加工出口區管理處推動園區廠商創新轉型，今(6)日邀請業者分享產學研合作研發水科技創新技術，讓與會業者獲益良多，對於公司智慧升級與創新轉型深具啟發性。加工出口區管理處處長黃文谷表示，該處為推動園區廠商創新轉型，乃邀請園區廠商佳洪公司，分享產學研合作研發水科技創新技術，有區內21家業者與會進行交流，會後業者對於此一活動，均表獲益良多。黃文谷指出，加工處透過金屬中心媒合屏科大資源，透過光纖檢測技術，結合淨水設備，突破傳統檢測方法，透過提升水質檢測，將可從製造銷售淨水機，轉型開啟依即時監測技術，保證水質品質之商業模式，對於業者智慧升級與創新轉型深具啟發性。受邀分享產學研合作研發水科技創新技術的佳洪公司董事長劉志喬說，該公司為傳統淨水設備與濾心生產製造的業者，有鑑於市場競爭者越來越多，公司利潤逐漸被壓低。而在加工處與金屬中心輔導團隊媒合下，除開發創新快拆淨水系統外，更與屏科大生物機電工程系合作，在淨水設備中整合光纖檢測技術，進行飲用水質的監測，不僅突破市面慣用的人工檢測方式外，更可即時分析水中雜質(TDS)與餘氯殘留狀況，搭配金屬中心開發的雲端平臺及APP，讓終端客戶即時掌握飲用水質狀況，將可開啟水處理新市場商機。