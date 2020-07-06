全台首座水平旋轉橋　高雄港大港橋啟用

▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.07.06)

▲交通部部長林佳龍致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.07.06)

▲全台首座水平旋轉橋─高雄港大港橋，在台灣港務公司董事長李賢義及交通部長林佳龍等人共同按鈕啟用。(圖／記者黃守作攝，2020.07.06)

▲全台首座水平旋轉橋─高雄港大港橋旋轉開啟，讓船舶可以航行。(圖／記者黃守作攝，2020.07.06)

全台首座水平旋轉橋─高雄港大港橋，在今(6)日下午5時，在高雄輕軌大義站前，舉行啟用儀式，展現大港橋除了提供遊客及自行車通行外，並保有船舶通行的航道，成為高雄港埠觀光發展的重要里程碑。高雄港大港橋啟用儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義與交通部部長林佳龍共同主持，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、高雄市政府副秘書長王啟川、立法委員李昆澤、許智傑、市議員康裕成、簡煥宗、李喬如、李雅慧、交通部航港局局長郭添貴、財政部關務署高雄關關務長蘇淑貞、台灣港務公司總經陳劭良、高雄港警總隊長蔡鴻義等人與會。台灣港務公司董事長李賢義致詞時感謝各單位共同戮力完成大港橋，可提升亞洲新灣區的港埠觀光產業效益，他說，大港橋斥資約新台幣3.2億元，橋長110公尺，橋寬5公尺到11公尺不等，開放時間自上午8時至晚上10時，並於每日下午3時開啟旋轉及閉合，每次各約5分鐘完成。李賢義指出，大港橋閉合時可供550人通行及自行車牽行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離，而大港橋不僅兼顧第三船渠既有船舶及遊艇通行，同時設有離橋面高3公尺之鯨豚流線型觀景平台，以36階之螺旋式階梯環繞主塔逐步升高，可讓民眾眺望高雄港市重要建設的海上風情，成為臨水岸觀景、觀光休憩及約會打卡的新亮點。交通部長林佳龍表示，大港橋有世界級的美學，藉由大港橋串聯高雄市駁二藝術特區及高雄港蓬萊商業區，展現高雄港市觀光發展的新契機，而高雄港舊港區將營造屬於市民遊客親水觀光及休憩的打卡新景點，未來可望引入大量人潮，創造可觀的經濟效益，歡迎各地遊客以三倍券來大大振興高雄觀光產業發展。高雄港大港橋並在交通部長林佳龍帶領下啟動，在觀賞大港橋開啟轉動後，嘉信遊艇帶領2艘超級遊艇航行通過橋址，展現大港橋除了提供遊客及自行車通行，並保有船舶通行的航道，成為高雄港埠觀光發展的重要里程碑。