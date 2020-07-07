避免食物浪費　新北農業局推動惜食分享餐廳

為了解決食物浪費的問題，新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能被浪費的蔬果。

台灣農民辛苦栽種的蔬果當中，有三成無法進入市場，原因是長得太大、太小、形狀歪斜、表皮磨損，或日照不足而色澤不夠亮麗等，被稱為「格外品」，代表「市場規格之外的農產品」。

「呷米」是一家希望以「食的力量改變臺灣」的惜食分享餐廳，店內95%食材來自當季、在地米糧，希望扶植在地有機、友善耕作的小農

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為把關食材品質與加強產銷連結，執行長王淑珍經常拜訪合作農友，並協助農友銷售農產品。

推動惜食理念也是呷米肩負的重任，餐廳除了以格外品及全食物製作料理，也辦理多種活動，教導民眾如何烹調各式食材，及善用剩餘食材及邊角料，例如今年4月與羅東高商餐飲科合作，帶領學生將店內剩餘米飯、白蘿蔔皮做成蘿蔔糕，成品不僅與一般蘿蔔糕無別，亮麗的外觀令人歎為觀止。

王淑珍表示，經過多年自己與夥伴們一同奮鬥並克服種種挑戰，餐廳收支也漸漸平衡，但近期疫情衝擊，店內收益也受到影響，剛好考量店內設備及屋況老舊問題，備電量也不足，為讓顧客有安全且舒適的用餐環境，決定進行裝修，七月開始以新風貌迎接貴賓。

農業局長李玟也說，如今國內疫情趨緩，民眾只要遵守中央疫情中心的防疫新生活建議，可安心到惜食分享餐廳用餐。對呷米或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「呷米蔬食 / 素食餐廳 Rice revolution vegetarian restaurant」、「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注店家最新資訊及惜食新知。