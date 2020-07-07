影／引進全自動智能化設備　打造彰化秀傳檢驗科里程碑

彰化秀傳醫療體系引進實驗室全自動化智能化設備，秀傳紀念醫院院長楊基滐表示，病人抽血時間由原本的17.3分鐘，縮短為6.5分鐘，大幅縮短抽血等候時間，提升醫師、醫檢師與病人的溫馨互動，進而提升醫院整體形象。

▲彰化秀傳紀念醫院正式引進自動化檢驗設備，不僅可減少醫檢師手工作業的步驟與時間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

彰化秀傳紀念醫院檢驗科引進全新「實驗室全自動化智能化設備」，讓檢驗服務從瑣碎的傳統手工作業，提升到全自動化流程整合，把重複的事情留給機器去完成，讓醫檢師有更多的專注力可投入與病人的互動。

「每每到醫院空腹抽血，往往得餓著肚子坐在昏暗老舊的環境中等候多時，好不容易抽完血之後，還得等上一個禮拜甚至一個月後才能看報告」，相信這是許多民眾曾經有過的抽血經驗，為了要提供給病人像家的溫馨醫療服務，彰化秀傳紀念醫院利用疫情期間積極改造檢驗科全新風貌，以「全新先進」的設備、「同理心」的服務、打造「溫馨有感」的體驗，將檢驗科整體全面「心」升級。

▲彰化秀傳紀念醫院利用疫情期間積極改造檢驗科全新風貌，將檢驗科整體全面「心」升級。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

楊基滐指出，檢驗醫學是醫療體系中非常重要的一環，歷經近2年的籌劃和建置，彰化秀傳紀念醫院正式引進自動化檢驗設備，不僅可減少醫檢師手工作業的步驟與時間，也能讓檢體輸送更流暢便利，先進的資訊設備能讓抽血排程公開明確，讓病人身份辨識多道防線，也讓候檢空間更溫馨舒適。

檢驗全面自動化是趨勢，更是醫院重要的里程碑。彰化秀傳紀念醫院檢驗科引進全自動智能化設備，其擁有智慧抽血櫃檯及報到系統、自動化備管、空中檢體運送軌道、自動化前處理系統、生化免疫分析儀、自動化冰箱儲存系統，建置嶄新模式整合實驗室。

▲自動化前處理系統、生化免疫分析儀、自動化冰箱儲存系統，建置嶄新模式整合實驗室。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

檢驗科主任楊玉英提到，秀傳醫療體系是第一家體系中有三家醫院同時引進實驗室全自動化檢驗和軌道系統，不僅提供醫師精準檢驗報告，病人抽血時間由原本的17.3分鐘，縮短為6.5分鐘，大幅縮短抽血等候時間。