影／膀胱癌反覆復發　免疫療法治療見效

膀胱癌分成表淺性以及侵襲性膀胱癌，這兩種膀胱癌是不同的致病機轉所產生；彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師陳柏華提醒民眾，目前有許多新的癌症治療方式，經證實對人體有不錯的成效，尤其以「尿路上皮癌」的三種免疫藥物治療，大於5成的病人存活率都大於12個月。

▲ 「尿路上皮癌」也是造成血尿原因之一，如果有抽菸史要更加小心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

林先生（68歲）2018年10月因罹患「肌肉侵犯型膀胱癌」，接受過化療及電療進行保存膀胱治療，但膀胱癌仍多次復發，甚至同年12月，經磁振造影檢查發現膀胱右側靠近輸尿管開口處，長出約4.3公分的腫瘤，不僅膀胱腫瘤阻塞右邊輸尿管開口，還合併發生右邊腎水腫。陳柏華評估後為第三期膀胱癌，安排「免疫療法」治療三個月後，腫瘤縮小、腎水腫明顯改善。

林先生在2015年4月因下泌尿道症狀合併血尿就醫，經影像檢查發現膀胱與攝護腺有7x6公分腫瘤，於病理切片確診為「尿路上皮癌」第四期，由於病人拒絕膀胱切除手術原因，並未進行手術治療，而是以化療及放射線治療進行保存膀胱的治療，2018年10月追蹤膀胱鏡檢查與影像有膀胱腫瘤復發。

▲陳柏華表示，經過三個月免疫療法，林先生膀胱腫瘤消失了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

陳柏華表示，「尿路上皮癌」（通稱膀胱癌）較常發生在膀胱並以「非肌肉侵入性膀胱癌」最常見（約75%），「肌肉侵入性膀胱癌」佔25%。「尿路上皮癌」局部晚期或轉移的患者雖然比率較低，但是這群病人逃不過化學治療的命運。

根據107年統計，「尿路上皮癌」在男性排名第10名，女性第12名，平均診斷年紀約73歲；男性每10萬人有9人，女性每10萬人有2.2人的盛行率。造成血尿有很多的原因，包括尿路感染、結石、攝護腺肥大等，「尿路上皮癌」也是一個原因，如果有抽菸史更要小心。

陳柏華說，林先生在經過檢測生物標記後，確認符合標準可接受免疫治療，經過一次療程（每次療程為3個月）的免疫療法治療三個月後，腫瘤縮小、腎水腫明顯改善，現在只要定期回診追蹤即可。