影／提振經濟　彰化加碼月月抽月月送　最大獎送汽車

▲彰化縣長王惠美宣布彰化第二波振興方案正式開跑，總獎金320萬元的好禮大獎，讓消費在彰化好禮獎不完，月月抽大獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

振興三倍券將上路，彰化縣政府邀集觀光、旅遊與八大商圈餐飲業者再推出加碼方案，彰化縣長王惠美今（8）日宣布總獎金320萬元的好禮大獎，結合各商圈及觀光工廠與觀光產業發展協會，「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購，讓消費在彰化好禮獎不完，月月抽大獎。

▲彰化縣旅遊產業協會與觀光工廠推出振興券加值1.5倍、打卡送好禮、買一送一等多重優惠，希望吸引遊客到彰化消費。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

王惠美說，月月抽，月月送，包括「Gogoro」、「電動輔助自行車」、「電視」、「電冰箱」、「平板電腦」、還有「3000元現金」100名等多項大獎，以及精心準備的特別獎「與縣長有約」，名額有100位，提供「免費彰化一日遊」，到縣長公館與縣長共享彰化在地美食小吃，最大獎還有一部汽車，單筆消費滿500元，就能參加抽獎，越早買、買越多、抽越多，歡迎大家來彰化消費、拚經濟。

王惠美指出，民眾可於7月15日開始領用消費，為了吸引全國遊客到彰化消費，縣府與縣內商家也一起迎接來自全國各地的鄉親，讓他們好好地在彰化消費，縣府加碼的好禮大獎，只會更多不會少，廠商也非常配合，有的推出加值振興券1.5倍、有的推出買一送一等優惠方案，歡迎全國鄉親這段期間來彰化好好地旅遊。

彰化縣觀光產業協會理事長吳世長表示，這次配合政府推出振興三倍券的活動，推出只要到彰化六大業者合作店家消費滿500元，就能參加抽獎，彰化縣旅遊產業協會與觀光工廠的夥伴們為了配合活動，推出振興券加值1.5倍、打卡送好禮、買一送一等多重優惠，希望吸引遊客到彰化消費。

王惠美說，振興三倍券民眾將於7月15日可以領取使用，經估計預約人數已達820萬人，其中選擇紙本的就佔83%，而彰化130萬人口可以領取約39億振興券，期能將39億轉入彰化經濟產值。