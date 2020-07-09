影／紫色精靈　彰化縣美術家接力展第101棒賴文明個展

2020年第一波紫爆搶先看！彰化縣文化局自即日起至8月2日，在彰化縣立美術館展出「彩藝展風采-彰化縣美術家接力展第101棒賴文明個展」，擅長以紫、藍色系粉彩作畫而有「紫色精靈」封號的賴文明，帶著近兩年新作來到彰化縣立美術館，歡迎藝術同好前來觀賞。

彰化縣文化局長張雀芬說，因擅長以紫、藍色系粉彩作畫而贏得「紫色精靈」封號的畫家賴文明，作品色彩豐富、內容細膩精彩，最繽紛浪漫的紫色粉彩限定色正在彰化絢麗綻放，歡迎民眾到場賞畫、一起享受美妙浪漫氛圍。

彰化縣美術家接力展第101棒賴文明老師，1952年出生於南投縣埔里鎮，1976年畢業於文化大學美術系，1979年定居彰化。曾於花壇國中擔任訓育組長兼美術社團指導老師，2004年自教育界退休後仍繼續擔任藝文社團及婦女學苑美術指導老師，透過美術教育春風化雨，耕耘培植在地文化種子，對彰化美學教育貢獻良多。

張雀芬指出，賴文明平時勤於寫生，透過寫生搜集素材，創作題材偏好風景寫生、人物描繪與粉彩花卉的呈現；技法以寫意為主，重視氣氛的營造。賴老師精通水彩、油畫及粉彩，水彩輕快、油畫厚實、粉彩繽紛，其中粉彩不易駕馭，更需要有良好的素描底子。

▲最繽紛浪漫的紫色粉彩限定色正在彰化絢麗綻放，歡迎民眾到場賞畫、一起享受美妙浪漫氛圍。（圖／記者陳雅芳攝）

張雀芬表示，本次展覽主題為「彩藝展風采」，展出賴文明老師近兩年新作，風景奪目、人像嫻靜、花卉爭豔，賴老師的花卉粉彩作品，色彩豐富鮮麗，尤其藍、紫色的運用，有一種特殊的迷濛氣息與浪漫氛圍，深厚中投射出柔和的色調，部份作品無意中更透露著淡淡的愁緒，如同動人的樂曲，靜悠悠的迴盪不已。