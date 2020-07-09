新北合作寵物店照顧毛寶貝　持三倍券消費贈狂犬病疫苗

新北市政府今(9)日舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式，推出6大服務項目及搭配三倍券使用的優惠方案，並在站內裝置超音波消毒機，推廣寵物消毒的新生活型態。侯友宜強調，振興經濟同時，也不要忘記關懷寵物健康，一同守護毛寶貝、守護自己的家人。侯友宜表示，在後疫情時期，振興經濟至為重要，振興三倍券除可自用外，也別忘記照顧家中毛寶貝；新北市特別推出14區32站「寵物健康生活站」，並設置市府同仁創意研發的「超音波造霧消毒機」，讓毛爸媽在進站消費同時，也可免費幫毛寶貝消毒。動保處表示，民眾只要持三倍券到合作店家消費，不但享有優惠方案，還加贈新北提供的狂犬病疫苗注射券，就可以到新北動保處和8個動物之家免費注射，一同守護寵物健康。動保處表示，新北市「寵物健康生活站」除動保處及所屬8個動物之家，還有12家寵物店、1個動保團體、5家寵物美容店及5家動物醫院共襄盛舉，主要提供「寵物消毒、遺失協尋、寵物認證卡、寵物諮詢、寵物認養及營造信心經濟」6大服務項目，未來服務據點也會持續擴展到本市29個行政區，帶給毛爸媽更多照護毛小孩的便利性。一旦有處理毛寶貝的各項需求，市府歡迎毛爸媽前往「寵物健康生活站」尋求相關諮詢及協助，此外也歡迎熱血的工作夥伴加入「寵物健康生活站」，協助認養、登記、諮詢等各種寵物相關事宜，為毛小孩的生活品質盡一份心力。