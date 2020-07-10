加強社群　土城區公所設「專責小編」為您即時服務

新北市長的侯友宜上任一年半展開大換血，29個區長當中更換了17個，幅度相當大；新上任的土城區長陳國欽積極推動和年輕人之間的溝通，特別加強社群網站粉絲專頁的服務，不但有專門小編隨時回應網友的需求，更把市府各個局處的政策，隨時公告在網上，希望貼近年輕人的需求。以往各個政府雖然有粉絲專頁，但許多網友留言不是根本沒回應，就是無法即時回答，失去和年輕人交流的好機會；6月10日新上任的陳國欽表示，土城是一個很有活力的城市，25到35歲的年輕人比例達到四分之一，外來人口高達七成。陳國欽強調，未來特別要加強的是網路行銷的部分，打算要籌組新媒體，成立粉絲專頁，有專門小編隨時回應網友的需求，分享市政新聞，將各個局處的政策在網路上分享，並且加強區公所為民服務的工作。陳國欽認為，土城是一個適合移居的城市，目前人口達到24萬人口，籌備已久的土城醫院即將在23號正式設立，醫院開挖過程當中，在斬龍山發現2千5百年前先人的商業文化活動，代表土城是一個具有歷史與文化的城市。此外，為了解決交通問題，原本國道三號在土城地區只有一個交流道，未來也打算在交流道北側清水地區設置另外一個交流道，目前行政院已經完成可行性評估，期待早日動工。