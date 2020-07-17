美食巷仔內／解禁吃一波　夏天喝煲湯　香港人連喝三碗

炎熱的夏日，除了以冰品消暑，暖呼呼的「煲湯」則是養生派夏日涼補的心頭好，高雄長生街文青老宅內的煲湯，以清補湯料煲出來的湯水滋潤甘甜，搭配「煲仔飯」的焦香，這樣道地的粵式風味，讓香港饕客一試成主顧，一次就喝了三碗。



▲ 煲仔飯選用泰國香米，帶有香脆鍋巴。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.10） 「長生29」每周二、四推出不同煲湯，「竹庶馬蹄玉米排骨」，甘蔗、馬蹄、玉米、排骨等，以老甕、炭火，煲上數小時，僅用鹽稍加調味，湯頭透著甘蔗、紅蘿蔔的清甜，淡雅滋味帶著骨肉的濃郁，炎炎夏日裡喝上這樣一碗熱呼呼的老火湯，舒服極了。另外還有「金華火腿珠貝煲雞湯」、「山藥紅棗粟子煲排骨」、「椰子紅棗雞湯」、「木瓜花生眉豆雞腳湯」等。



▲下足料、加上足夠的時間，能讓滋味層層堆疊，豐富而到位，就是湯好喝的關鍵。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.10） 老闆說，女人要多喝湯，依不同時節、當令食材調養身體，下足料、加上足夠的時間，就是讓湯好喝的關鍵。常有客人問，在家裡煲湯，一樣的食材，就是做不出店裡的味道，老闆笑說，就是少了「足料」這個要點，大量的食材能讓滋味層層堆疊，豐富而到位。



▲窩蛋牛肉、豆椒排骨、雙腸、香菇滑雞等都極具人氣。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.10） 「煲仔飯」則選用泰國香米，米、肉等多樣食材放入砂鍋一起烹煮，要讓食物熟而不生不焦，還帶有香脆鍋巴，火候的掌握是關鍵，而店內的自製醬油也有畫龍點睛的提味效果。「窩蛋牛肉」、「豆椒排骨」、「雙腸」、「香菇滑雞」等都極具人氣。店內資訊會於臉書粉絲專頁「長生29」公告。



▲炎熱的夏日，除了以冰品消暑，暖呼呼的「煲湯」則是養生派夏日涼補的心頭好。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.10）



