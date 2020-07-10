民進黨展現團結氣勢　林秀鳳力拼三重福祉里長補選

新北市三重區福祉里里長補選即\將在18日舉行，民進黨徵召小林髮廊前總經理林秀鳳出馬，10日晚間舉行總部成立音樂晚會，包括立委余天、民進黨新北市黨部主委何博文和新北市議員陳啟能、李坤城、彭佳芸等多位民代輪番上台助講，展現民進黨三重地方大團結。民進黨這次徵召擁有政大EMBA碩士的林秀鳳，59歲的她曾經先後擔任小林髮廊總經理8年、率領2800多名員工，在商場上屢創佳績。這次決定代表民進黨投入里長補選；林秀鳳表示，將秉持當年企業經營向前衝的精神、喊出三力「創新力、執行力和魄力」，懇請選民給她一個服務的機會。余天指出，「來自雲林鄉下的林秀鳳，從小家境清寒，父親在她小時候就過世，只好和母親相依為命，放學後還要幫忙務農，放牛、養豬都難不倒她。現在能夠代表民進黨參選福祉里里長，我相信她一定可以做得比任何人更好。」余天不但上台助講、更親自為候選人披上彩帶、宣示正式出征！民進黨新北市黨部主委的何博文，也前來為林秀鳳站台，這也是他操盤地方選舉的處女秀，表現如何備受外界關注；何博文指出，林秀鳳大半輩子在商場打拼，都已經退休，為什麼這次還要投入里長補選？「林秀鳳告訴我，她在三重住了三十多年、福祉里也住了十多年，她現在有能力回饋社區、服務基層，為什麼要放棄這次機會？」台下支持者立刻響起熱烈掌聲。另外，包括新北市議員陳啟能授予林秀鳳戰旗象徵勝利，李坤城、彭佳芸等多位重量級議員，也紛紛上台助講，現場氣氛熱烈，期待將這股氣勢，延續到18日補選開出紅盤！此外，這也是何博文剛上任民進黨新北市黨部主委之後負責操盤的第一場硬仗，勝敗如何外界高度關注。